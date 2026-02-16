Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке

Из-за непогоды в выходные дни ситуация транспортного сообщения с Териберкой вышла даже на федеральные телеканалы. А всё началось с того, что в субботу при движении колонны транспортных средств из знаменитого села в сторону Мурманска на 23 км автодороги «Автоподъезд к Териберке» у шедшего впереди колонны сопровождающего фронтального погрузчика лопнула покрышка колеса, в результате чего произошла остановка следовавших за ним автомобилей.

Подрядной организации понадобилось не менее часа для направления и прибытия к месту остановки колонны дополнительных средств в виде фронтального погрузчика и экскаватора, которые устранили последствия происшествия.

Во избежание образования большого дорожного затора оставшаяся часть колонны была остановлена подрядчиком на 32 км автодороги.

Однако, в связи с ухудшением погодных условий на участке с 23 км по 22 км автодороги автоподъезд к селу Териберка образовался перемёт дорожного полотна, препятствующий дальнейшему движению.

Подрядчик начал работы по расчистке дорожного покрытия от снега для обеспечения прохождения колонны в Мурманск, а водителям было настоятельно рекомендовано до окончания выполнения работ вернуться в Териберку.

В связи с возникшей ситуацией была продлена работа точек общественного питания и АЗС, а к месту проведения работ были направлены дополнительные единицы техники в виде грейдера, шнекоротора и другого оборудования.

Как сообщает оперативный штаб Мурманской области, в Териберке организовали поддержку для туристов, застрявших из‑за непогоды. Для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность путешественников, которые не могут выехать из села из-за непогоды, организовано два места временного размещения: в местной школе, где предоставлено горячее питание, и в Доме культуры — тут тоже можно расположиться, выпить горячие напитки и перекусить.

Организована круглосуточная медпомощь: амбулатория работает до открытия дороги, выведена дополнительная бригада медиков, дежурит скорая помощь. Людям с хроническими заболеваниями, у которых заканчиваются необходимые лекарства, предоставляют медикаменты из имеющихся в наличии средств.

По информации диспетчерской «Мурманскавтодора», организация готова предоставить официальную справку о вынужденной задержке людям, которые не смогли вовремя выехать из Териберки. Для получения документа им необходимо обратиться на электронную почту приёмной «Мурманскавтодора»: mavtodor@madroad.ru с указанием ФИО и контактных данных.

В воскресенье вечером оперштаб сообщил о том, что автоподъезд к селу Териберка расчищен с 0 до 25 км: работают шнек, грейдер, экскаваторы и погрузчик. «На дороге сейчас находится инженер «Мурманскавтодора», представители подрядной организации, которые сопровождают машину, перевозящую топливо в Териберку. Ориентировочно, через 30 минут, дорожная техника дойдёт до 31 км автоподъезда и будет принято решение о времени проведения колонны, в которой поедут все транспортные средства, кроме больших автобусов. Кроме этого, сейчас шнеки Северного флота подъезжают к 0 км автоподъезда для расширения и сопровождения колонны. Протяженность движения в колонне за шнеком порядка 20 км, далее сопровождение колонны будет осуществляться КДМ. Кстати, максимальная скорость движения шнекоротора не более 15 км/час», сообщается на https://vk.com/opershtab_murman.

15 февраля в 22.00 было запланировано сопровождение организованной колонны из села Териберка до участка дороги Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 в сопровождении дорожной техники. В состав колонны будут допущены легковые транспортные средства и микроавтобусы.

Автобусы большого класса в колонне не едут!

Информация об организации колонны для полноразмерных автобусов будет размещена 16 февраля в 7.00 (с учётом погодных условий).

В ночь на 16 февраля на автоподъезде к Териберке работала техника: грейдер, погрузчик, экскаватор, 3 шнека. В настоящее время работает шнек на 25 км, а также шнек с 0 по 10 км.

Колонна, вышедшая из села Териберка в 22.30 15 февраля, без происшествий проехала автодороги регионального значения - автоподъезд к Териберке и Кола-Серебрянские ГЭС, а в 3.00 16 февраля выехала на автодорогу федерального значения Р-21 «Кола», сообщил сегодня оперштаб.

Сегодня планируется сопровождение организованной колонны. В 9.00 формируется колонна из села Териберка до участка дороги Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 в сопровождении дорожной техники для всех видов транспортных средств - первые в колонне следуют автобусы большого класса.

