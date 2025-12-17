Путешествия, смартфоны, косметика, электроника, билеты в театр, а лучше деньгами — о каких подарках на Новый год мечтают россияне

Мужчины мечтают на Новый год получить в подарок деньги, женщины — путешествия. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Конверт с деньгами является самым желанным новогодним подарком — о нем мечтают 23% опрошенных. На втором месте с 19% голосов — путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по 5%. Бытовую технику и электронику для дома хотели бы получить в подарок 4% респондентов, столько же — билеты на культурные мероприятия. Украшения, сертификаты на обучение или товары для спорта желанны для 3%, подарочные сертификаты, книги, компьютерные игры или инструменты для ремонта — для 2%.

Мужчины значительно чаще женщин хотели бы получить в подарок деньги (30 и 17% соответственно), а также инструменты для ремонта (4%). Женщины же в два раза чаще мужчин мечтают о путешествиях (25% против 13%). Россиянки также обрадуются косметике и парфюму (9%), билетам на культурные мероприятия (7%) и украшениям (6%).

Молодёжь до 35 лет чаще тех, кто старше, хочет получить деньги (28%), косметику (11%) и гаджеты (7%). Респонденты в возрасте 35—45 года чаще делились желанием получить в подарок бытовую технику (8%) и сертификаты на обучение (7%). У россиян 45+ более популярны товары для спорта и подарочные сертификаты (по 5%).

Обладатели высшего образования чаще мечтают о книгах (4%) и билетах на культурные мероприятия (3%), тогда как респонденты со средним профессиональным образованием — о сертификатах на обучающие курсы.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем реже они рассказывали о желании получить в подарок деньги и чаще признавались, что мечтают о путешествиях.

Сегодня россияне реже хотят получить на Новый год смартфоны или сертификаты на обучение и чаще всего желают получить подарок деньгами, в прошлом же году на первом месте были путешествия.

Время проведения опроса: 24—26 ноября 2025 года.