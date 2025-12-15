«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»

Он разместился в историческом здании первого звукового кинотеатра Кольского полуострова, который был построен в Хибинах в 1932 году. Участие в торжественной церемонии принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«После закрытия кинотеатра, а затем и коммерческих объектов, которые его здесь сменили в середине 90-х, долгое время легендарное здание было в полуразрушенном состоянии. Мы вместе с руководством города, компанией «ФосАгро» боролись, чтобы сохранить объект, искали решение, средства, прошли этап стройки. И проект получился. Сегодня мы с вами стоим уже в современном комплексе, отвечающем всем нынешним требованиям, где остался кинотеатр и создан ряд новых пространств, в том числе планетарий. Уверен, он будет востребован и у молодёжи, и у старшего поколения, которое столько сил вложило в развитие области, города, комбината. Это очень символично – настоящий подарок для всех нас. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта», – сказал Андрей Чибис в ходе церемонии.

Здание кинотеатра – уникальный памятник архитектуры советского конструктивизма, объект культурного наследия регионального значения. Работы по его капитальной реконструкции были начаты в 2022 году в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» при инвестиционном участии компании «ФосАгро»: совокупные затраты на реновацию объекта составили более 1,5 млрд рублей. Одной из важнейших задач, которую ставили при реализации проекта – гармонично совместить исторический облик «Большевика», сверхсовременную мультимедийную начинку и яркое оформление интерьеров.

«Когда в 1930-х первый в Заполярье звуковой кинотеатр открыл двери – это была настоящая сенсация. Включаясь в проект его реконструкции совместно с правительством Мурманской области и администрацией города, мы надеялись, что обновленное пространство повторит этот успех и станет востребованным у северян. Думаю, у нас получилось. Уверен, мы по праву можем гордиться этим проектом, получилось очень красиво и современно», – отметил Андрей Абрашитов, директор Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).

Обновленный центр оснащён по последнему слову техники: четыре кинозала, планетарий, кинобар, детские игровые пространства для разных возрастов, конференц-зал, сувенирный магазин: здесь будет интересно проводить время всей семьей. Интересен объект будет и туристам, поток которых в Кировске только растёт.

Первым фильмом, который смогли увидеть зрители в обновленном «Большевике», стала лента режиссёра Николая Экка «Путевка в жизнь». Именно эта картина была показана в первом звуковом кинотеатре Кольского Заполярья в день его открытия – 7 ноября 1932 года.

«Открытие культурного центра «Большевик» является важным этапом в развитии социальной и культурной инфраструктуры Кировска. Это современное многофункциональное пространство для проведения культурных, образовательных и досуговых мероприятий. Его создание стало возможным благодаря личному участию губернатора Андрея Чибиса, поддержке компании «ФосАгро» и совместной работе правительства Мурманской области и городской администрации. Обновлённый центр станет одной из ключевых площадок для реализации общественных и творческих инициатив», – отметил глава города Юрий Кузин.

Летом этого года также благоустроена территория сквера имени С.М. Кирова возле центра «Большевик». Главным объектом стала ротонда: здесь планируют проводить различные культурные мероприятия. Вокруг обустроены освещенные зоны отдыха со скамейками и газоны. Для обеспечения безопасности и сохранности всего комплекса его периметр оборудован системой видеонаблюдения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558690/#&gid=1&pid=39