Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.12.25 11:00

«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»

Он разместился в историческом здании первого звукового кинотеатра Кольского полуострова, который был построен в Хибинах в 1932 году. Участие в торжественной церемонии принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«После закрытия кинотеатра, а затем и коммерческих объектов, которые его здесь сменили в середине 90-х, долгое время легендарное здание было в полуразрушенном состоянии. Мы вместе с руководством города, компанией «ФосАгро» боролись, чтобы сохранить объект, искали решение, средства, прошли этап стройки. И проект получился. Сегодня мы с вами стоим уже в современном комплексе, отвечающем всем нынешним требованиям, где остался кинотеатр и создан ряд новых пространств, в том числе планетарий. Уверен, он будет востребован и у молодёжи, и у старшего поколения, которое столько сил вложило в развитие области, города, комбината. Это очень символично – настоящий подарок для всех нас. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта», – сказал Андрей Чибис в ходе церемонии.

Здание кинотеатра – уникальный памятник архитектуры советского конструктивизма, объект культурного наследия регионального значения. Работы по его капитальной реконструкции были начаты в 2022 году в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» при инвестиционном участии компании «ФосАгро»: совокупные затраты на реновацию объекта составили более 1,5 млрд рублей. Одной из важнейших задач, которую ставили при реализации проекта – гармонично совместить исторический облик «Большевика», сверхсовременную мультимедийную начинку и яркое оформление интерьеров.

«Когда в 1930-х первый в Заполярье звуковой кинотеатр открыл двери – это была настоящая сенсация. Включаясь в проект его реконструкции совместно с правительством Мурманской области и администрацией города, мы надеялись, что обновленное пространство повторит этот успех и станет востребованным у северян. Думаю, у нас получилось. Уверен, мы по праву можем гордиться этим проектом, получилось очень красиво и современно», – отметил Андрей Абрашитов, директор Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).

Обновленный центр оснащён по последнему слову техники: четыре кинозала, планетарий, кинобар, детские игровые пространства для разных возрастов, конференц-зал, сувенирный магазин: здесь будет интересно проводить время всей семьей. Интересен объект будет и туристам, поток которых в Кировске только растёт.

Первым фильмом, который смогли увидеть зрители в обновленном «Большевике», стала лента режиссёра Николая Экка «Путевка в жизнь». Именно эта картина была показана в первом звуковом кинотеатре Кольского Заполярья в день его открытия – 7 ноября 1932 года.

«Открытие культурного центра «Большевик» является важным этапом в развитии социальной и культурной инфраструктуры Кировска. Это современное многофункциональное пространство для проведения культурных, образовательных и досуговых мероприятий. Его создание стало возможным благодаря личному участию губернатора Андрея Чибиса, поддержке компании «ФосАгро» и совместной работе правительства Мурманской области и городской администрации. Обновлённый центр станет одной из ключевых площадок для реализации общественных и творческих инициатив», – отметил глава города Юрий Кузин.

Летом этого года также благоустроена территория сквера имени С.М. Кирова возле центра «Большевик». Главным объектом стала ротонда: здесь планируют проводить различные культурные мероприятия.  Вокруг обустроены освещенные зоны отдыха со скамейками и газоны. Для обеспечения безопасности и сохранности всего комплекса его периметр оборудован системой видеонаблюдения.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558690/#&gid=1&pid=39

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане напоминают о необходимости своевременной расчистки детских площадок от снега-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»