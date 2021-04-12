Путевки в финал конкурса «Мастера гостеприимства» от Мурманской области получили идея цифровой лаборатории туризма в МАГУ и проект развития гастротуризма в регионе

Анна Попова и Максим Галецкий представят наш регион на финале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Имена победителей были объявлены накануне в Мурманске.

Анна Попова представила на конкурс проект цифровой лаборатории туризма в Мурманском арктическом государственном университете.

«Для меня участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей» это не только возможность заявить о себе, но и объективно оценить уровень профессионализма, найти новые точки роста и получить стимул двигаться вперед к своим целям, получив ценные советы от экспертов индустрии», – рассказала Анна Попова о своем участии в проекте «Мастера гостеприимства».

Максим Галецкий прошёл в финал с проектом развития гастротуризма в регионе. Он предложил популяризировать локальные продукты путем проведения мастер-классов «Арктическая кухня».

«Настоящий мастер гостеприимства должен быть харизматичным, профессионалом в своей сфере, понимать проблемы региона в сфере туризма и понимать, за счет чего эти проблемы можно исправить, – рассказал Максим. – А тем, кто ещё только думает, подавать ли свои локальные проекты на конкурсы платформы «Россия – страна возможностей», хочу сказать – обязательно участвуйте!».

Напомним, главная цель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России. В этом году Мурманск вошел в число шести российских городов, получивших право принять очные полуфиналы конкурса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ. Ключевые цели организации: формирование условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в стране. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет глава государства Владимир Путин.