Пути возможного улучшения качества обслуживания дорожной сети в Кольском районе будут обсуждаться в ближайшее время

25 февраля в администрации Кольского района прошло совещание под руководством заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктора Тиховского, в котором приняли участие заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов, начальник отдела ГИБДД по Кольскому району Михаил Кузин, директор компании – перевозчика ООО «Фаворит» Андрей Самохин, представители ФКУ «УпрдорКола» и ПАО «Мурманскавтотранс».

В ходе рабочего совещания обсудили вопросы транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности, а также обращения по линии ГИБДД.

В Кольском районе основной проблемой является транспортное обслуживание отдалённых малонаселённых пунктов. В соответствии с социальными запросами населения созданы четыре муниципальных маршрута, которые осуществляет ООО «Фаворит». Это маршруты №№ 119, 126а, 126б, 122. Самый труднодоступный на сегодняшний день – посёлок Пяйве. Пассажирам, которым нужно попасть в районный центр, приходится буквально выталкивать микроавтобус из сугробов, так как дорога на сегодняшний день не обслуживается. Рейс совершается по четвергам, и Андрей Самохин обратился с предложением чистить дорогу хотя бы раз в неделю, когда в Пяйве идёт рейсовый автобус.

У начальника отдела ГИБДД по Кольскому району Михаила Кузина есть вопросы по содержанию автодорог. С начала года зарегистрировано 26 ДТП, и в большинстве случаев обнаружены недостатки содержания дорожной сети. Это снежный накат, которого быть не должно, колейность и стекловидный лёд, кроме того, вдоль дорог насыпаны высокие снежные отвалы, скрывающие знаки, наблюдается сужение дорожного полотна.

- Причём, недостатки устраняются дорожными службами только после того, как мы выдаём им предписание, - отметил Михаил Кузин. – Складывается впечатление, что сами дорожники за качеством дорожного полотна не следят.

Есть нарекания к уборке участков Кола – Мурмаши, Кола - Выходной, Тулома – Кола и Кола – Лотта.

В ходе совещания стороны пришли к выводу о необходимости фотофиксации недостатков обслуживания дорог и налаживания обмена информацией с дорожными службами. Также были инициированы совместные выезды специалистов технадзора с сотрудниками ГИБДД для инспектирования состояния автодорог. Пути возможного улучшения качества обслуживания дорожной сети будут обсуждаться в ближайшее время, сообщает администрация Кольского района.