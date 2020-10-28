Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязанность для военнослужащих проходить диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию и исследование на наличие в организме наркотических веществ. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке, законопроект был разработан в целях снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе от болезней системы кровообращения и от новообразований.

Кроме того, Минобороны России и другим федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, предоставляются полномочия по установлению порядка проведения медицинских осмотров и диспансеризации военнослужащих. Также правительство РФ наделяется правом определять порядок финансирования расходов, связанных с проведением медицинских осмотров и диспансеризации.

Как уточнялось в пояснительной записке, в настоящее время в порядке проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утверждённом приказом Минздрава России, вопросы диспансеризации военнослужащих не отражены.

Ранее замминистра обороны Тимур Иванов объяснил, что документ направлен на совершенствование порядка проведения медицинских осмотров и диспансеризации военнослужащих. С учетом особенностей прохождения военной службы, несения боевого дежурства, участия в специальных операциях и учениях предлагается предоставить федеральным органам исполнительной власти, в которых предусмотрена такая служба, право по согласованию с Минздравом определять порядок проведения медицинских осмотров и диспансеризации личного состава, подчеркивал Иванов.