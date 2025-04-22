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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 15:40

Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине»

Среди лауреатов — представители Северо-Запада. Глава Мончегорска Андрей Рудаков получил награду в номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую Победу». Как отмечают организаторы, в Мончегорске помощь семьям бойцов налажена на личном уровне: Рудаков поддерживает прямой контакт с десятками семей, сам инициирует помощь и не оставляет без внимания ни одно обращение.

В Национальном центре «Россия» прошла торжественная церемония вручения второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». В ней принял участие Президент России Владимир Путин.

Глава государства лично вручил награду в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области — начальнику управления безопасности Владимиру Таранцову.

«Хорошие, грамотные, чуткие управленцы нужны везде, но, пожалуй, на муниципальном уровне — особенно. Это самая первая, самая верная вещь: именно муниципальный уровень ближе всего к людям. И именно там должны появляться наиболее эффективные управленцы», — подчеркнул Президент.

Среди лауреатов — представители Северо-Запада. Глава Мончегорска Андрей Рудаков получил награду в номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую Победу». Как отмечают организаторы, в Мончегорске помощь семьям бойцов налажена на личном уровне: Рудаков поддерживает прямой контакт с десятками семей, сам инициирует помощь и не оставляет без внимания ни одно обращение.

Среди номинантов от Северо-Запада — глава города Апатиты Николай Бова. Его совместный с журналистом Aнтоном Рассказовым проект «За рулём с Главой» вошёл в десятку лучших по своему направлению.

Лауреатом в номинации «Институт наставничества — для будущего страны» стал мэр Великого Новгорода Александр Розбаум. Под его руководством новгородской городской администрации удалось значительно снизить текучесть кадров и повысить результативность работы муниципальной власти.

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак подчеркнул, что премия стала логичным продолжением системных изменений в управлении:

«Очень символично вручать награду двум проектам, которые являются важным и логичным продолжением работы, начатой в Центрах управления регионами. Эти структуры, созданные по поручению Президента, доказали свою эффективность, и теперь муниципальные центры управления стали следующим шагом — более близким к жителю, более конкретным в решении ежедневных задач. Это важнейший инструмент обратной связи, который помогает власти слышать людей и не просто фиксировать запросы, но и оперативно реагировать. Такие проекты — не про отчётность, а про реальную помощь. Уверен, что именно за такими решениями — будущее современной, клиентоориентированной системы управления».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Её организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Цель премии — популяризация муниципальной службы, объединение муниципального сообщества и поддержка лучших практик в сфере управления.

Премия отвечает запросу на признание командной работы, обмен опытом и тиражирование эффективных решений. Новые номинации позволяют стране узнавать о значимых молодёжных, патриотических и памятных инициативах муниципалитетов.

ВАРМСУ продолжает совершенствовать систему местного самоуправления в России, делая её более открытой, сплочённой и эффективной. Благодаря усилиям Ассоциации в стране сформировалось сильное и деятельное муниципальное сообщество.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/76735/photos

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