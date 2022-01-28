«Путинская» индексация пенсий россиян прошла все законодательные процедуры

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2022 году на 8,6%. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Напомним, что сначала пенсии с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. Однако фактическая инфляция по итогам 2021 года оказалась 8,4%. Тогда президент России Владимир Путин предложил индексировать пенсии на 8,6% - выше инфляции. После этого правительство внесло соответствующую поправку в парламент.

Ожидается, что средний размер пенсии после индексации составит 18984 рубля. Пенсии проиндексируют с 1 января 2022 года. Таким образом с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%. За январь пенсионерам выплатят доплату - разницу между 5,9% и 8,6%.