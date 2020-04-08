Пьяный за рулём – потенциальный убийца

В Кандалакше сотрудники Госавтоинспекции продолжают пресекать случаи управления автомобилем в состоянии опьянения. Один из случаев произошёл на улице Данилова.

Внимание сотрудников ГИБДД привлек водитель автомобиля «Дэу», который неадекватно управлял автомобилем. В ходе проверки документов у автолюбителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат которого показал, что 29-летний местный житель пьян.

Правоохранителями было установлено, что молодой человек не в первый раз садится за руль нетрезвым - в сентябре 2019 года он уже привлекался к ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Другого водителя полицейские Кандалакши задержали рано утром. Как и в первом случае мужчина управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения и без прав. В ходе освидетельствования прибор показал значительное содержание алкоголя в организме. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, срок которого не истек.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.