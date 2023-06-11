Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий

Срок принятия решения о компенсации стоимости проезда по стране пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно предложили сократить с десяти до пяти рабочих дней. Предполагающий это проект постановления правительства, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как пишет www.pnp.ru, по действующим нормам, компенсацию проезда по территории России к месту отдыха и обратно жители Крайнего Севера могут получить один раз в два года. Теперь кабмин намерен сократить период рассмотрения соответствующих обращений. Однако, если запрашиваемые территориальным органом Социального фонда сведения, необходимые для принятия решения, вовремя не поступят, срок работы над заявлением разрешат продлить до десяти рабочих дней.

«Уже достаточно продолжительное время, в течение последних пяти лет точно, Минтруд последовательно занимается сокращением срока предоставления социальных услуг, упрощением возможности их получения», — отметила в разговоре с «Парламентской газетой» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Речь, по словам депутата, идёт и о беззаявительном порядке предоставления льгот и преференций, и о возможности подать заявление, не собирая справки, и о доступности практически всех услуг при обращении в «одно окно».