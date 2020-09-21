Пять главных профсоюзных инициатив периода пандемии

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, подготовить достойное законодательство по дистанционной работе, увеличить пособие по безработице – эти и другие предложения Федерация независимых профсоюзов России представила в последние месяцы. Газета «Солидарность» собрала наиболее значимые профсоюзные инициативы.

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам – такое предложение содержится в сентябрьском обращении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) к премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ за подписью председателя ФНПР Михаила Шмакова отсылает к конституционным гарантиям индексации социальных выплат.

Профсоюзы отмечают, что Конституция РФ не разделяет граждан по факту занятости, а следовательно, индексации подлежат все назначенные пенсии. В ФНПР полагают, что права пенсионеров на индексацию должны быть закреплены федеральным законом.

- Это наше требование, которое звучит с тех пор, как пенсии работающих пенсионеров перестали индексироваться. Мы считаем, что пенсионеры не должны подвергаться дискриминации, - сказал Шмаков 19 сентября на пресс-конференции ТАСС.

Профсоюзы настаивают на возвращении страхования от безработицы. Такая норма должна обеспечить достойный уровень пособия, а также помочь людям, оставшимся без зарплаты из-за банкротства работодателя. Как неоднократно подчеркивали в ФНПР, величина имеющихся пособий не соответствует требованиям Конвенции МОТ № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы», в которой записано, что у безработного есть право на здоровые и достойные условия для жизни. Как подчеркивает глава департамента ФНПР Олег Соколов, все виды риска утраты заработка, в том числе и ликвидация предприятия, и банкротство, и простой, и режим неполного рабочего времени, - это социальные риски, и они должны страховаться.

- Это выгодно и работнику, и работодателю. С одной стороны, работодатель освобождается от выплаты больших выходных пособий и в сложной экономической ситуации может объявлять режим неполного рабочего времени или простой. И при этом не нести финансовой нагрузки, потому что за эту нагрузку он уже заплатил - в виде страховых платежей. Работнику это выгодно тем, что, попав в такую ситуацию, он будет получать адекватную зарплату. Сейчас, например, если объявляется режим неполного рабочего времени, то это самый худший вариант, потому что человеку платится пропорционально тому, сколько он работает. Часто это оказывается даже хуже, чем простой. И работодатели часто по этой схеме работают, если не заставляют вообще уйти в отпуск как бы «по соглашению сторон». Люди теряют в деньгах. А так - появится возможность компенсировать утраченный заработок через систему страхования.

Стоит отметить: до пандемии коронавирусной инфекции профсоюзная инициатива оставалась не слишком популярной в правительственных и парламентских кругах. Однако последствия эпидемии для рынка труда оказались настолько глубокими, что об идее создания соответствующего фонда заговорили и в Госдуме и в Минтруде.

Идею ввести в России два вида пособия по безработице высказал председатель ФНПР Михаил Шмаков в ходе совещания на тему новой государственной политики в сфере содействия занятости населения, организованного партией «Единая Россия» в конце августа. Предполагается, что граждане, не набравшие достаточный страховой стаж, смогут получать социальное пособие в размере не ниже величины прожиточного минимума. Второй вид пособия предназначен для тех, у кого есть необходимый страховой стаж. Такая выплата должна возмещать не меньше 50% утраченного среднемесячного заработка.

Установить на 2021 год минимальную величину пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, а максимальную величину пособия – в размере среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций в соответствующем субъекте Российской Федерации. С таким предложением профсоюзы обратились в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в конце июля. При этом, по мнению профсоюзов, пособие по безработице должно возмещать не менее 50% среднемесячного заработка, исчисленного по последнему месту работы. Данный подход соответствует Конвенции МОТ № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы».

В Министерстве труда России еще в июле выразили готовность рассмотреть предложение об увеличении пособий по безработице, но подчеркнули, что они не должны заменять зарплату. Кроме того, в ходе состоявшегося 15 сентября заседания Российской трёхсторонней комиссии профсоюзы предложили сохранить повышенное на период пандемии коронавируса пособие по безработице.

- Мы считаем, что нужно продлевать на следующий год тот уровень пособия по безработице, который был установлен в качестве антикризисной меры, - пояснил председатель ФНПР. Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице в 2020 году на уровне 12130 рублей. Минимальная выплата – 1500 рублей. В связи с пандемией коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей. Но с 1 сентября в России отменили повышенный минимальный размер пособия, введенный из-за пандемии.

Профсоюзы продолжают вносить предложения в рамках доработки законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы». В ФНПР считают, что если соединить в одной главе два разных вида работы – дистанционную и удаленную, - это может привести не только к смешению понятий, но и затруднит нескольким миллионам работников трудовую деятельность, а десяткам тысяч работодателей - её организацию.

- Специалисты ФНПР считают целесообразным для более правильного правоприменения подготовить отдельную главу ТК, посвященную удаленному виду работы, так как регулирование временной удаленной и дистанционной работы существенным образом различается, - говорит секретарь организации Николай Гладков.

- В ФНПР разработан проект главы 49.2 об особенностях регулирования труда работников, временно выполняющих трудовую функцию удаленно от стационарного рабочего места. [Это] соответствует постановлению Госдумы по данному законопроекту, а главное - более полному учету интересов и защите трудовых прав работников. В проекте главы ТК, предложенном ФНПР, удаленная работа определяется как «временное выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного рабочего места». Там же описываются обязательные условия дополнительного соглашения к трудовому договору: особенности определения рабочего места, учета рабочего времени, оплаты труда, а также определяется, как работодатель может контролировать рабочий процесс. То же - и с дистанционной работой. Разница между дистанционной и удаленной работой заключается в том, что вторую можно будет оформить только дополнительным соглашением к трудовому договору, но никак не самим договором.