Пять городов Заполярья стали победителями Всероссийского конкурса проектов городской среды

Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела его итоги. В рамках конкурса в 2021-2022 гг. будут реализованы сразу 160 проектов.

От Мурманской области на конкурс было подано шесть заявок на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По решению комиссии победителями стали пять городов Заполярья: Североморск, Апатиты, Мончегорск, Полярный и Гаджиево.

«Пять победителей из шести поданных нами заявок – это говорит о хорошо проделанной работе при их подготовке. Федеральный центр вновь поставил нам высокую оценку. В четвертый раз наши проекты в списке победителей. Благодаря конкурсу проекты уже реализуются в Полярных Зорях, Коле, Мончегорске, Оленегорске, Заполярном и Кандалакше. Мурманская область продолжает меняться и благоустраиваться», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Благоустраиваемая территория в городе Североморске – улица Сафонова, являющаяся центром и лицом флотской столицы. Планируется комплексное благоустройство променада с заменой покрытий, озеленением и архитектурной подсветкой.

В Апатитах улица Дзержинского примыкает к школе и парку и имеет большой потенциал стать любимым променадом. Первым этапом будет благоустройство территории до пересечения с улицей Космонавтов. Целью проекта является создание современной пешеходной улицы с востребованным функциональным наполнением, отвечающей пожеланиям людей: зоной воркаута, фестивальной зоной, местами для тихого отдыха и массового катания, игровыми площадками для детей младшего и старшего возраста, зоной уличной ярмарочной торговли.

В Мончегорске возможно объединить все точки города прогулочными зонами вдоль набережной. Представляемая на конкурс заявка – это вторая очередь проекта благоустройства набережной. Проект позволит упорядочить и объединить эти пространства в маршрут по рекреационным зонам северо-западной части города: южная и северная части Ленинградской набережной станут единым, почти трехкилометровым прогулочным маршрутом.

Проектируемая территория Полярного – это овраг, являвшийся частью Кольского залива, образовавшийся при снижении уровня воды, который был со временем благоустроен. В рамках благоустройства планируется расширить функционал и обновить спортивную зону с дополнением ее площадкой для семейного отдыха — амфитеатром, детской площадкой с качелями и панда-парком под мостом. Также предполагается реконструкция трибун стадиона и размещение зоны отдыха вдоль существующего пешеходного маршрута с использованием естественного рельефа.

В Гаджиево предлагается обустроить набережную озера Центральное и примыкающую к нему площадь. Проектом предусмотрена организация парковой зоны, обустройство набережной, реконструкция существующих зон детских площадок, развитие спортивных площадок, организация пешеходной зоны и закольцованного велосипедного и спортивного маршрута, появление погружного фонтана на озере летом и катка зимой. Также планируется обустройство всесезонной сцены на площади.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего на участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов. Согласно решению правительства, призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы будет увеличен в два раза — с пяти до десяти миллиардов рублей.