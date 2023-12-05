Пять инициатив из Мурманска стали победителями программы «На Севере — твой проект»

В Заполярье подвели итоги губернаторской программы «На Севере — твой проект». Для участия в отборе было направлено 210 заявок от северян. По результатам народного голосования на портале «Наш Север» были определены 100 победителей, за них было отдано более 51 тысячи голосов. Инициативы будут реализованы в 2024 году.

В Мурманске победителями программы «На Севере — твой проект» стали пять образовательных организаций:

— МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей» (проезд Ледокольный, 23) с проектом ремонта актового зала «Уникумы Арктики»;

— МБДОУ г. Мурманска №50 (ул. Новое плато, 17) с инициативой «Мурманск на волне детства», предусматривающей оборудование спортивной и двух детских площадок, а также веранды;

— МБОУ СОШ №45 г. Мурманска (ул. Халатина, 17) с проектом «Точка притяжения» (ремонт актового зала);

— МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7» (ул. Зои Космодемьянской, 13) с идеей оборудования спортивной площадки рядом с образовательным учреждением «Мы за спорт!»;

— МБДОУ №90 г. Мурманска (ул. Свердлова, 46) с проектом оборудования детских игровых площадок «Северный островок детства».

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году были реализованы 62 инициативы из разных муниципалитетов Мурманской области, три из которых — из Мурманска. Две инициативы касались благоустройства и создания спортивно-игровых пространств на территории детских садов №73 (ул. Юрия Гагарина, 10) и №157 (ул. Морская, 13). Ещё один проект был связан с реконструкцией актового зала в школе №36 (ул. Комсомольская, 13).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26225&page=1