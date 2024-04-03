Топ самых высоких зарплат в начале апреля: кому готовы платить от 250 тысяч рублей и выше в Мурманской областиПРИОБРЕТЕНИЕ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ЛАНГЕПАСЕ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЭТАЖИ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.04.24 08:45

Пять кинолент в один день в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А»

Все киноленты объединяет одно: человек, который проживает на Севере, ценит суровую природу и красоту, вдохновляет других на преодоление трудностей.

3 апреля с 18.00 зрители увидят 5 кинолент:

«Дом» (15 минут). В приюте «Дворянское гнездо» содержится несколько сотен бездомных животных. Их всех объединяет одна мечта – любящий хозяин и свой дом;

«Фельдшер в отпуске» (25 минут). Фельдшер из маленького села почти 40 лет следит за здоровьем своих земляков. Новость о том, что она собирается в отпуск и две недели её не будет в селе, вызывает лёгкую панику сельчан;

«Блокадная книга рецептов» (11 минут). Что ели в блокадном Ленинграде, когда еды совсем не было? Какие рецепты выдумывали из окружающих предметов? И о чем мечтали зимой 1941-го? Реальные рецепты из воспоминаний. Они говорят сами за себя;

«В поисках эйры» (60 минут). Земля Франца-Иосифа. Остров Нортбрук. В 2017 году здесь были обнаружены остатки старинной яхты. Что это за яхта? Как она оказалась в Арктике? Исследователи из России и Швейцарии уже много лет идут по следу этой истории;

«Уроки музыки» (25 минут). Жизнь девятилетней Веры, одарённой пианистки, чрезвычайно осложняется накануне музыкального конкурса. Мама ждёт от Веры великих достижений, заставляет постоянно заниматься, проявляя к дочери только строгость и холодность.

Вход свободный. (12+)

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272832%2Falbum-139605315_00%2Frev

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Комментарий к новости:Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек
Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире13:00«Три лани на алмазной тропе». Художественный сериал, 2 серия (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ самых высоких зарплат в начале апреля: кому готовы платить от 250 тысяч рублей и выше в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар немного усилил снижение, евро - дорожал-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Жителям Мурманской области вернут более 320 миллионов рублей за отопление-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика