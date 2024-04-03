Пять кинолент в один день в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А»

Все киноленты объединяет одно: человек, который проживает на Севере, ценит суровую природу и красоту, вдохновляет других на преодоление трудностей.

3 апреля с 18.00 зрители увидят 5 кинолент:

«Дом» (15 минут). В приюте «Дворянское гнездо» содержится несколько сотен бездомных животных. Их всех объединяет одна мечта – любящий хозяин и свой дом;

«Фельдшер в отпуске» (25 минут). Фельдшер из маленького села почти 40 лет следит за здоровьем своих земляков. Новость о том, что она собирается в отпуск и две недели её не будет в селе, вызывает лёгкую панику сельчан;

«Блокадная книга рецептов» (11 минут). Что ели в блокадном Ленинграде, когда еды совсем не было? Какие рецепты выдумывали из окружающих предметов? И о чем мечтали зимой 1941-го? Реальные рецепты из воспоминаний. Они говорят сами за себя;

«В поисках эйры» (60 минут). Земля Франца-Иосифа. Остров Нортбрук. В 2017 году здесь были обнаружены остатки старинной яхты. Что это за яхта? Как она оказалась в Арктике? Исследователи из России и Швейцарии уже много лет идут по следу этой истории;

«Уроки музыки» (25 минут). Жизнь девятилетней Веры, одарённой пианистки, чрезвычайно осложняется накануне музыкального конкурса. Мама ждёт от Веры великих достижений, заставляет постоянно заниматься, проявляя к дочери только строгость и холодность.

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272832%2Falbum-139605315_00%2Frev