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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.23 11:00

Пять команд Мурманской официальной лиги КВН представят регион на фестивале в Сочи: путевки им вручил губернатор Андрей Чибис по итогам финальной игры сезона

Вчера в Мурманске завершились игры сезона Мурманской официальной лиги КВН. Губернатор Андрей Чибис вручил победителям кубки и медали, пять команд получили сертификаты на участие в 35-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2024», который состоится в Сочи в январе.

«Спасибо командам. Финал получился отличный. У нас классное движение КВН и команды, которых становится всё больше и больше. Это движ, постоянная генерация идей. Играют предприятия и организации, органы власти, это круто, зажигательно. Все наши команды большие молодцы. Достойны все, они бьются, борются, и главное – их очень любит аудитория», – подчеркнул Андрей Чибис.

По решению жюри победителями, разделившими первое место, признаны «Канат» из Мурманского арктического университета и «Разные люди», представляющие 35-й СРЗ. Второе место разделили три команды: «Эффект Доплера» из Мурманска, «Я так больше не МАГУ» из МАУ, и мурманская «Сборная медицинских работников». Все они представят регион на фестивале в Сочи.

По итогам игры также определён бронзовый призёр – это «Сборная Заозерска».

Оценивали игру чемпион Высшей лиги КВН, обладатель всех больших кивинов, капитан команды КВН «Сборная Снежногорска – Мурманск – столица Арктики» – Сергей Жариков; руководитель Первой телевизионной Лиги МС КВН, двукратный Чемпион Высшей Лиги КВН – Артур Туманян; главный редактор Мурманской лиги МС КВН, Чемпион Высшей Лиги и обладатель множества наград – Станислав Агафонов; глава Администрации города Мурманска – Юрий Сердечкин; первый заместитель губернатора Мурманской области – Оксана Демченко. Среди почётных гостей – руководитель Единого волонтёрского центра региона Евгения Чибис.

В завершение губернатор также вручил благодарственные письма за вклад в развитие КВН-движения людей с ограниченными возможностями команде «И смех, и грех», которая стала вице-чемпионом Лиги особого статуса Международного союза КВН «СВОЯ лига ВОИ». Их получили Александр Абрамов, Александра Задернюк, Татьяна Назаренко, Евгения Волкова, и капитан команды Юрий Шилов.

После финальной игры глава региона провёл встречу с КВН-активом, где северяне смогли задать ему различные вопросы и обсудить планы на предстоящий год.

Как сообщает Министерство информационной политики, региональное правительство системно поддерживает КВН-движение в Мурманской области, как одно из важных направлений молодёжной политики: заключено соглашение о сотрудничестве с «АМИК», выделяются средства на организацию участия наших команд в мероприятиях разного уровня, а также проведения их на территории региона, также оказывается грантовая поддержка.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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