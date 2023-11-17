Пять компаний представили Мурманскую область на международной выставке морепродуктов и рыболовства в Китае

Пять компаний от Мурманской области продемонстрировали на коллективном стенде региона широкий ассортимент рыбопродукции, а также икру морского ежа.

Крупнейшее в Азии отраслевое мероприятие «China Fisheries and Seafood Expo (CFSE-2023)» было организовано в городе Циндао (КНР)

«В 2019 году я самостоятельно ездил на выставку как посетитель. В 2023 году благодаря Центру поддержки экспорта Мурманской области поехал на выставку уже в качестве участника. Мне очень понравился подход в этом году. Была большая вывеска «Россия», какая-то сплоченность была, много российских компаний в одном месте. Со стороны шикарно смотрелось. Другие страны были разрознены, разбросаны по разным углам, их даже и не видно было. На российских стендах было больше всего посетителей. Люди подходили, интересовались нашей продукцией», – рассказал представитель ООО «Ресурс» Михаил Матвеев.

Компания представляла на выставке мурманскую камбалу, мойву, окуня, треску, пикшу, зубатку.

«У нас было много переговоров с различными компаниями, начиная от трейдеров и заканчивая фабриками, которые хотят покупать нашу продукцию. Также было много компаний, которые хотели начать работу с Россией. Выставка позволила им познакомиться с российскими производителями и ассортиментом», – отметил Михаил Матвеев.

К слову, компания нашла потенциальных партнеров в Китае. Первые поставки планируется произвести после Нового года.

Участие заполярных предпринимателей в выставке было организовано АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

«Центр поддержки экспорта делает очень полезную работу - даёт возможность малому бизнесу встать на рельсы, помогает найти контакты, а участие в такой крупной международной выставке работает на имидж компаний», – резюмировал предприниматель.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международной выставке реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru