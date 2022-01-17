Пять лет назад открылся визит-центр государственного природного заповедника «Пасвик»

17 января 2017 года, в Год экологии и особо охраняемых природных территорий, открылся визит-центр государственного природного заповедника «Пасвик». Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«2022 год является для заповедника юбилейным, ему исполнилось 30 лет. Очень важно, что сегодня он активно развивается, в том числе и как центр экологического туризма. Это единственный в России заповедник, который полностью расположен за рубежом пограничных сооружений в пограничной зоне России на границе с Норвегией. И я всех его сотрудников поздравляю с таким событием. И, конечно, всех наших жителей и гостей Мурманской области приглашаю посетить эту уникальную природную территорию и новую экспозицию в визит-центре, которую сегодня торжественно открывают», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис добавил, что природный заповедник «Пасвик» служит ярким примером для организации работы на других природных территориях, в том числе и в Кольском Заполярье. Он образован для сохранения и изучения северных сосновых лесов, обширных водно-болотных угодий мирового значения, фауны водоплавающих птиц, а также ведения комплексного мониторинга северных экосистем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435291/#&gid=1&pid=2