Пять медалей завоевали кандалакшские саночники на первенстве России

10 марта завершилось первенство России по санному спорту в Братске. С 6 по 10 марта спортсмены из Мурманской, Иркутской и Свердловской областей соревновались в дисциплине «натурбан».

Спортсмены кандалакшской спортивной школы по санному спорту добавили в свою копилку несколько медалей. Среди юниоров от 18 до 20 лет победу одержал Владислав Багдасаров. Среди юниорок от 18 до 20 лет Евгения Федорова стала серебряным призёром, а Екатерина Гук завоевала бронзу.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в двухместных санях среди юниоров от 18 до 20 лет лучшими стали Александр Башко и Вячеслав Кудрявцев, бронзовые призёры - Артем Кирюшкин и Андрей Аверьянов.

Фото: https://gov-murman.ru