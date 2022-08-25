Мурманская область. Арктика (16+)25.08.22 10:00
Пять медицинских организаций региона получили ультразвуковые сканеры экспертного класса
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения пять медицинских организаций (Оленегорская ЦГБ, ЦРБ ЗАТО г. Североморск, Кандалакшская ЦРБ, Мурманские городские поликлиники №1 и №2) получили 6 ультразвуковых сканеров экспертного класса.
Общая стоимость оборудования составляет более 50 млн рублей, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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