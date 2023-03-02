Пять моряков «Атомфлота» удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

Пять моряков «Атомфлота» за вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, государственные награды присвоены сотрудникам «Атомфлота»: капитанам группы судов с ядерной энергоустановкой Андрияну Беликову и Василию Губкину, главным инженерам-механикам Дмитрию Ефремцеву и Ивану Попову, старшему электромеханику Вадиму Злову.

«Уникальный атомный ледокольный флот в Мурманске – основа безопасности и защиты интересов нашего государства в Арктике. Без вашей работы было бы невозможно развитие стратегически важного маршрута — Северного морского пути. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в мощь и процветание родного Отечества. Благодарю за ваш честный труд, усердие и преданность делу!», — поздравил северян глава региона Андрей Чибис.

«Это высокая оценка профессионализма моряков Росатомфлота, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Мастерство, организаторские способности Василия Губкина и Дмитрия Ефремцева стали залогом успеха в обеспечении уникальной проводки каравана судов ледового класса Arc5 из порта Певек в западном направлении в феврале 2021 года. Подобных рейсов в истории арктической навигации ещё не было».

Капитан атомного ледокола «Ямал» Андриян Беликов, главный инженер-механик атомного ледокола «Ямал» Иван Попов и старший электромеханик атомного ледокола «Ямал» Вадим Злов внесли значительный вклад в обеспечение сверхпоздней проводки судна через акваторию Северного морского пути в январе-феврале 2022 года.

Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот» отмечает, что в процессе проводки теплохода AUDAX в акватории Восточно-Сибирского моря экипаж выполнил тестовую буксировку крупнотоннажного модулевоза, что само по себе является новаторством. Данный опыт будет учитываться экипажами атомных ледоколов.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/