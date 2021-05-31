Пять наград получили сотрудники Кольской атомной станции в конкурсе «Человек года «Росатома»

Пять наград почётного отраслевого профессионального конкурса «Человек года «Росатома» по итогам 2019 и 2020 годов завоевали специалисты Кольской АЭС: 4 «золота» и одно «серебро».

26 мая в Сочи состоялась церемония награждения лауреатов VIII конкурса профмастерства Госкорпорации «Росатом». Впервые отраслевые награды вручались победителям за два года – 2019 и 2020 (из-за пандемии в прошлом году вручение премий «Человек года «Росатом» было отложено).

«На Кольской АЭС работают умные, талантливые, ответственные люди, настоящие профессионалы. И победы в конкурсах такого высокого уровня лишь подтверждают это. Мы гордимся своими работниками. Благодаря каждому из них Кольская АЭС работает надежно и безопасно на благо жителей всего региона», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Первое место в общекорпоративной номинации «Безопасность атомной энергетики и промышленности» завоевал эксперт по ядерной физике отдела ядерной безопасности и надежности Кольской АЭС Валерий Адеев. Валерий Анастасович Адеев работает в отрасли 37 лет. Кандидат технических наук, автор более 50 публикаций. В должности эксперта он разработал и внедрил программу автоматизации расчетов температуры повторной критичности системы управления и защиты реакторной установки, позволяющую сократить время расчёта более чем в 100 раз.

Первым в номинации «Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций» стал Вячеслав Куксенков. За 40 лет работы в атомной отрасли Вячеслав Павлович Куксенков в качестве наставника подготовил к самостоятельной работе более 30 специалистов из числа оперативного персонала электрического цеха, принимал участие в приемке и вводе в эксплуатацию электрооборудования, проведении работ по реконструкции и продлению сроков эксплуатации 1 и 2-го энергоблоков Кольской АЭС.

Лучшим машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию госкорпорации «Росатом» стал машинист-обходчик турбинного цеха Кольской АЭС Иван Сергунов. Иван Сергеевич Сергунов работает в отрасли 5 лет. Разработал и участвует в реализации проекта по модернизации трубопроводов основного конденсата 1 очереди Кольской АЭС, позволяющий повысить эффективность тепловой схемы АЭС. Неоднократный призер конкурсов профессионального мастерства.

Лучшим в номинации «Инженер по эксплуатации и ремонту» был признан ведущий инженер по ремонту Александр Гаврилов. Александр Игоревич работает в атомной отрасли 24 года, вносит большой вклад в проведение работ по обеспечению безопасности и надежности работы оборудования Кольской АЭС.

Второе место в той же номинации было отдано Александру Семёнову, ведущему инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Кольской АЭС. Александр Сергеевич трудится на Кольской АЭС 25 лет, занимается техническим обслуживанием оборудования, принимает активное участие в реконструкции и модернизации оборудования цеха, участвовал в продлении сроков эксплуатации всех энергоблоков Кольской АЭС. В 2017 году, в качестве эксперта в компетенции «Электромонтаж» становился победителем и призёром I дивизионального чемпионата профмастерства «REASkills» («золото») и IV Национального чемпионата «WorldSkills Hi-Tech» («серебро»).

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, каждый год «Росатом» называет имена лучших работников отрасли. В этот раз победители были определены в 58 номинациях по трем ключевым направлениям – профессии дивизионов «Росатома», общекорпоративные номинации и специальные номинации, учрежденные генеральным директором Госкорпорации Алексеем Лихачевым для поощрения личных и коллективных достижений работников отрасли.

Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объединяет около 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. В них работает в общей сложности около 250 тысяч человек.