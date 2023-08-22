Пять навыков, которые помогут успешной карьере в промышленности будущего

Промышленность в России динамично развивается и испытывает острый кадровый дефицит. Только за последние 30 дней российские работодатели разместили в сфере «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» более 46 тысяч вакансий. Это на 154% больше, чем в конце лета 2022 года, сообщает hh.ru.

B если ещё пять лет назад работа на заводах казалась грязной, монотонной и даже опасной, то сегодня многое изменилось. Развитие технологий и автоматизация, с одной стороны, упростили труд на предприятиях и сделали его более интересным и привлекательным, с другой стороны, требуют от сотрудников на производстве совсем других навыков. Какие же навыки помогут построить успешную карьеру в промышленности?

«Жёсткие» навыки

● Умение работать с высокотехнологичными информационными системами

Здесь всё очевидно. Современное оборудование, даже самое простое, а также логистика и существующие процессы генерируют и требуют для корректной работы многие гигабайты данных. А аналитика на их основе и грамотная оптимизация способны экономить миллионы ежегодно. Именно большие данные позволяют понять, насколько эффективно передвигаются роботы по цехам, сколько времени занимает оптимальный обжиг или цинкование, — а в дальнейшем минимизировать потери, связанные со всеми этими процессами. И с каждым годом накопленной информации становится всё больше, а значит, нужны инженеры, которые способны с этой информацией работать, продумывать логику работы высокотехнологичного софта, работающего рука об руку с человеком.

● Технологический креатив

Вообще креативность относится к «мягким» навыкам, но здесь упор скорее на владение несколькими «жёсткими» компетенциями и умение их нестандартно применять.

Сегодня можно выделить два основных тренда: цифровизацию и автоматизацию производства. Один из ключевых компонентов, который относится к обоим трендам, — использование искусственного интеллекта. Показательно, что с начала года работодатели-промышленники упомянули использование ИИ в более чем 500 вакансий, что на 25% больше, чем в 2022 году. Хорошо написанный алгоритм способен принимать решения и задавать параметры работы машин, основываясь на собранном массиве данных. Но чтобы вся эта система заработала, нужен специалист, способный увидеть место для её применения.

Кроме того, автоматизация производства в конечном итоге ведёт к тому, что у человека высвобождается время для креативной работы. И тогда более востребованными станут те, кто способен генерировать нестандартные идеи и находить необычные места для оптимизации.

«Мягкие» навыки

● Гибкость

Всё просто: современный мир постоянно меняется, и речь не только про политику или экономику, но и про появление новых технологий. И хороший работник уже не только будущего, но и настоящего должен гибко и легко подходить к требованиям осваивать новые знания и работать с новой техникой.

● Системность мышления

Это дополнение к предыдущему пункту. Чтобы оставаться гибким и уметь обучаться, осваивать новые навыки, важно понимать не только специфику процессов, технические параметры, но и логику их работы. Иными словами, видеть и понимать процесс как идею, как концепт. Не зря говорят, что учёный, который не способен за десять минут объяснить суть своей работы пятилетнему ребёнку, — плохой учёный. Ровно потому, что такое радикальное упрощение самых сложных концепций требует системного взгляда на свою профессиональную область.

Системность мышления позволяет человеку находить те самые нестандартные решения и генерировать те самые креативные идеи, которые так важны промышленности будущего. А потому именно такие специалисты будут в особом почёте у рекрутеров.

● Возможность наладить кросс-функциональное взаимодействие

Несмотря на футуро-оптимизм, постоянные разговоры о том, как быстро развиваются технологии, и надежды на то, что уже завтра производство будет экологичнее, технологичнее и эффективнее, чем сегодня, стоит отметить, что почти во всех процессах мы так или иначе упёрлись в потолок.

Тут и становится очевидной важность кросс-функциональных команд. Специалисты внутри своей области и правда могут дойти до предела оптимизации, когда дальнейшие улучшения перестают быть возможными. Зато стоит взглянуть на проблему профессионалу из смежной (или не очень) области, он может без труда предложить альтернативное решение. Продолжая пример с процессорами, можно не увеличивать число транзисторов, а оптимизировать их положение на плате. Или просто объединять в один процессор несколько плат — эффект будет сравним с увеличением самих компонентов.

Умение выстраивать эффективное взаимодействие с коллегами и осознавать профессионализм людей из других областей — неотъемлемая черта сотрудника промышленности будущего.