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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.21 09:00

Пять некоммерческих организаций Мурманской области в сфере культуры и искусства получат гранты на развитие проектов

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева провела заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии из областного бюджета на реализацию проектов в области культуры и искусства. Подобный грант существует в регионе с 2020 года и направлен на поддержку некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры и искусства. Финансирование производится на конкурсной основе.

«Многие региональные организации культуры – как государственные, так и негосударственные, профессиональны, и каждая по-своему востребована у жителей региона, – отметила Елена Дягилева. – При этом государственные и муниципальные организации получают государственное финансирование, а негосударственные организации зависят внешних факторов. Чтобы уравновесить создавшееся положение, мы расширили государственную поддержку в виде предоставления грантов на проекты культуры и искусства. В 2021 году из областного бюджета на эти цели выделено 16 млн рублей».

В состав конкурсной комиссии по предоставлению грантов вошли министр культуры Ольга Обухова, представители Мурманской областной Думы, Общественного совета при Министерстве культуры Мурманской области и Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Мурманской области, а также представители государственных областных учреждений культуры.

В текущем году проекты на конкурс представили восемь некоммерческих организаций. Проектные заявки прошли оценку экспертов и были презентованы членам конкурсной комиссии. Победителями конкурсного отбора стали следующие проекты: «От Рождества до Покрова» (МРОО «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»), «Арктическое кино: начало» (Фонд поддержки петербургского кино «Чистые Грёзы»), «Арт-резиденция «Терский берег» (АНО содействия развития культуры «Северная культура»), Международный культурный проект «Северный характер» (АНО «Продюсерский центр «Северный характер»), а также «Паблик-АРТ Экспедиция 2021» (АНО «Центр поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс»).

Организации-победители должны реализовать проекты до конца 2021 года, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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