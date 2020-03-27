Пять нерабочих дней не служат основанием для снижения зарплат – Минтруд РФ

Министерство труда РФ обнародовало на своём сайте рекомендации из-за грядущей нерабочей недели. Ведомство отмечает, что наличие в марте и апреле текущего года нерабочих дней не служит основанием для снижения зарплат. При этом оплату должны произвести в обычном, а не повышенном, размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.

Если сотрудник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.

В ведомстве также объяснили, на какие категории организаций режим нерабочей недели не распространяется. К ним относятся все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.