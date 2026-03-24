В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.26 13:00

Пять новых лечебных подразделений и более 840 единиц медицинского оборудования за последние годы — Печенгская ЦРБ отметила полувековой юбилей

50 лет со дня основания отметил филиал Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина – Печенгская ЦРБ. От имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса коллективу вручили памятный адрес, почетными грамотами и благодарностями губернатора, регионального министерства здравоохранения, Печенгского округа, МОКБ им. П.А. Баяндина награждены отличившиеся работники.

«За эти 50 лет проделана огромная работа, в которой важен труд каждого сотрудника. Забота о здоровье северян, преданность делу и верность долгу каждого сотрудника заслуживают самой высокой оценки и признательности. За последние 7 лет в рамках реализации национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить!» введены в эксплуатацию пять новых лечебных подразделений: врачебная амбулатория в Печенге, фельдшерско-акушерские пункты в Раякоски, Спутнике, Корзуново, Лиинахамари. Для Печенгской ЦРБ приобретено 847 единиц медицинского оборудования. Среди них маммографы, флюорографы, стоматологический рентгеноаппарат, передвижной рентгеноаппарат. Приобретена система компьютерной томографии, аппараты УЗИ», – отметила заместитель министра здравоохранения Виктория Эрисе.

Кроме того, отремонтированы детские поликлиники в Заполярном и Никеле. В Заполярном приём маленьких пациентов проводится в обновленном здании, ранее поликлиника располагалась на первом этаже жилого дома. В Заполярном также отремонтирована женская консультация.

Также в Печенгский округ поставлено 8 автомобилей скорой медицинской помощи и 10 легковых автомобилей, 1 мобильный комплекс для проведения профилактического медицинского осмотра.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, благодаря мерам соцподдержки медицинских работников в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в учреждение привлечены врачи по узким специальностям: врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики, врач-эндоскопист.

В настоящее время детские поликлиники в Заполярном и Никеле полностью укомплектованы врачами-педиатрами участковыми.

В этом году после окончания ординатуры приступят к работе два врача по специальности хирургия и оториноларингология.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564223/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
