Пять новых лечебных подразделений и более 840 единиц медицинского оборудования за последние годы — Печенгская ЦРБ отметила полувековой юбилей

50 лет со дня основания отметил филиал Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина – Печенгская ЦРБ. От имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса коллективу вручили памятный адрес, почетными грамотами и благодарностями губернатора, регионального министерства здравоохранения, Печенгского округа, МОКБ им. П.А. Баяндина награждены отличившиеся работники.

«За эти 50 лет проделана огромная работа, в которой важен труд каждого сотрудника. Забота о здоровье северян, преданность делу и верность долгу каждого сотрудника заслуживают самой высокой оценки и признательности. За последние 7 лет в рамках реализации национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить!» введены в эксплуатацию пять новых лечебных подразделений: врачебная амбулатория в Печенге, фельдшерско-акушерские пункты в Раякоски, Спутнике, Корзуново, Лиинахамари. Для Печенгской ЦРБ приобретено 847 единиц медицинского оборудования. Среди них маммографы, флюорографы, стоматологический рентгеноаппарат, передвижной рентгеноаппарат. Приобретена система компьютерной томографии, аппараты УЗИ», – отметила заместитель министра здравоохранения Виктория Эрисе.

Кроме того, отремонтированы детские поликлиники в Заполярном и Никеле. В Заполярном приём маленьких пациентов проводится в обновленном здании, ранее поликлиника располагалась на первом этаже жилого дома. В Заполярном также отремонтирована женская консультация.

Также в Печенгский округ поставлено 8 автомобилей скорой медицинской помощи и 10 легковых автомобилей, 1 мобильный комплекс для проведения профилактического медицинского осмотра.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, благодаря мерам соцподдержки медицинских работников в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в учреждение привлечены врачи по узким специальностям: врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики, врач-эндоскопист.

В настоящее время детские поликлиники в Заполярном и Никеле полностью укомплектованы врачами-педиатрами участковыми.

В этом году после окончания ординатуры приступят к работе два врача по специальности хирургия и оториноларингология.

