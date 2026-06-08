Пять новых образовательных пространств появятся в Североморске благодаря губернаторскому проекту «Арктическая школа»

На прошлой неделе в ходе рабочей поездки в Североморск министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова вместе с начальником управления образования Юлией Гладских ознакомилась с началом реализации проектов-победителей губернаторской программы «Арктическая школа». Также глава ведомства встретилась с главой Североморска Владимиром Евменьковым, где обсудили дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры муниципалитета.

В этом году в Североморске будут созданы пять современных образовательных пространств для школьников и воспитанников детских садов. В лицее №1 после завершения государственной итоговой аттестации начнутся работы по созданию фиджитал-центра. В Учебном центре, где занимаются воспитанники объединенного Дома детского творчества имени Саши Ковалева, появится «Нейролаб». Здесь ребята смогут знакомиться с технологиями искусственного интеллекта и нейросетями. В школе №7 имени Героя России Марка Евтюхина откроется площадка для подготовки к олимпиадам «Уникум», а в школе №8 – профильный класс «Горняк будущего». Для воспитанников дошкольного подразделения школы №7 обновят прогулочную площадку. Здесь уже демонтировали устаревшее оборудование, которое служило малышам более 40 лет.

«Проект «Арктическая школа» помогает создавать современные пространства, где детям интересно учиться, развиваться и осваивать технологии будущего. Хочу отметить внимание главы Североморска и всей муниципальной команды к развитию образовательной инфраструктуры. Уверена, уже в сентябре юные североморцы смогут по достоинству оценить результаты этой работы», – отметила Диана Кузнецова.

Министр напомнила, что в 2026 году в рамках проекта «Арктическая школа» в Мурманской области будет обновлено 57 пространств в школах, детских садах и учреждениях допобразования для более чем 42 тысяч детей. На эти цели направлено 200 миллионов рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569094/#&gid=1&pid=1