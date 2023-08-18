Пять педагогов Мурманской области удостоены высокой награды – премии Президента России

В Год педагога и наставника обладателями денежного поощрения на конкурсной основе стали 1250 лучших учителей со всей страны, в их числе - учителя из нашего региона.

Ирина Белоусова, учитель школы №13 (г.Оленегорск), Анжелла Двинина, учитель начальных классов школы №37 (г.Мурманск); Олеся Павлова, учитель географии школы №44 (г.Мурманск); Елена Приставко, учитель математики гимназии №1 (г.Полярные Зори) и Ирина Ткаченко, учитель начальных классов гимназии №10 (г.Мурманск) получат по 200 тысяч рублей.

Победителей конкурсного отбора определяла региональная комиссия: представители совета директоров школ, профсоюза работников образования, института развития образования, родительского и общественного советов при министерстве, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru