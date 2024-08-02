Пять педагогов Мурманской области вошли в число лучших учителей страны

Определены 1250 школьных педагогов России, отмеченных за высокие достижения в профессиональной деятельности. Ранее в каждом субъекте РФ конкурсные комиссии провели региональный отбор среди учителей-претендентов на получение премии в 200 тысяч рублей.

Министерство просвещения опубликовало приказ о награждении лучших педагогов. В их числе Алла Клокова, учитель русского языка и литературы гимназии Полярного; Ольга Микова, учитель математики мурманской гимназии №2; Марина Огнева, учитель физики Мурманского международного лицея; Мария Товстюк, учитель химии мончегорской школы №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского; Татьяна Филиппова, учитель русского языка и литературы Кольской средней школы.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, педагоги Мурманской области традиционно получают награды в федеральном конкурсе – премии лучшим учителям присуждают ежегодно в соответствии с указом президента РФ. С полным перечнем награждённых можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/