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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.25 16:00

Пять педагогов Мурманской области вошли в число лучших учителей страны, поощренных премией Президента Российской Федерации

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации утверждён перечень педагогов, которым выплачиваются премии Президента Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности. В число 1250 победителей конкурсного отбора из всех регионов страны вошли пять учителей Мурманской области: учитель русского языка и литературы Кольской средней школы Юлия Рассохина, учитель русского языка и литературы школы №3 Апатитов Валентина Гришина, учитель физики Мурманского политехнического лицея Мария Клименко, учитель немецкого и английского языков гимназии №3 Мурманска Ольга Пономарева-Рунова, учитель биологии и химии основной общеобразовательной школы Варзуги Екатерина Валиева. Педагоги получат премию в 200 тысяч рублей.

Юлия Рассохина работает в школе больше 20 лет.

«За это время в образовании изменилось очень многое, начиная от взаимоотношений родителей и педагогов и заканчивая средой, в которой обучаются дети. Но мы все вместе живём в одном обществе, сталкиваемся с похожими проблемами, ходим по одним и тем же улицам – надо успевать за жизнью, меняться вместе с ней. Консерватизм нужен в некоторых главных вещах: учитель должен дисциплинировать и оставаться примером, образцом для подражания. А в остальном учитывать требования времени необходимо!», – уверена Юлия Васильевна.

Педагогический стаж Валентины Гришиной – 38 лет.

«Я выбрала эту профессию, потому что в школе очень любила русский язык и литературу, у меня была замечательный учитель, и я пошла по её стопам. По сей день очень нравится работать с детьми, они вдохновляют, каждый день чем-то интересен», – говорит Валентина Иосифовна.

Мария Клименко – учитель со стажем в 40 лет.

«Я из педагогической династии, у меня обе бабушки были учителями. Мне всегда казалось это очень важным и привлекательным – учить, помогать, я осознанно выбрала свой путь. Работа с детьми заставляет несколько по-другому воспринимать все, что происходит вокруг. Учитель должен быть в тренде, знать и музыку, и книги, и фильмы, которыми интересуются дети, чтобы обсуждать это с ними и помогать ориентироваться в жизни», – считает Мария Геннадьевна.

Ольга Пономарева-Рунова преподает иностранные языки уже 26 лет.

«Я поступила в педагогический вуз на факультет иностранных языков, чтобы иметь возможность трудиться в разных сферах и путешествовать, о школе изначально не думала. Но судьба сделала меня учителем, о чем я совершенно не жалею, потому что работать с детьми – гораздо интересней, чем работать с документами. Когда ты видишь результат, когда твои ученики через два-три года не просто понимают другой язык, но и пробуют сами выразить на нём свои мысли – это очень вдохновляет. Важно, что школа – то место, где можно творить. Есть цель – научить, а средства и методы мы выбираем разные», – подчеркивает Ольга Николаевна.

Екатерина Валиева имеет 13 лет педагогического стажа.

«В моей семье все учителя, и в семье супруга – тоже, другого пути я для себя не видела. С детства знала, чем живут учителя, и когда сама пришла в школу, не разочаровалась. Уверена, что этого не произойдет никогда, это единственная профессия, в которой я вижу себя и нахожу настоящее счастье. Работа с детьми – это очень интересно!» – говорит Екатерина Владимировна.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, стратегический план «На Севере – жить!» задаёт основные направления развития системы образования региона. В регионе реализуется комплекс поддержки педагогов, которыми охвачены 8,5 тысячи человек. Это премии победителям конкурсов профмастерства, доплаты за звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», самые высокие по стране выплаты за квалификационную категорию и классное руководство, единовременное поощрение молодых педагогов в размере 100 тысяч рублей. Для приехавших специалистов – возможность получить служебное жилье или компенсацию стоимости аренды жилья, участие в программе «Свой дом в Арктике». За три года благодаря мерам поддержки удалось в два раза сократить число вакансий в школах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551339/#&gid=1&pid=3

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