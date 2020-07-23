Пять подростков из Полярных Зорь пройдут обучение в Международной онлайн-киношколе

Такую возможность ребятам предоставил проект Международные умные каникулы со «Школой «Росатома», в рамках которого с 27 июля по 18 августа состоится тематическая лагерная смена для школьников, проявляющих интерес к театральному творчеству, кино и кинопроизводству.

Обучение будет проходить дистанционно, в сети «Интернет». Участники лагерной смены смогут посещать уроки в онлайн киношколе и совместно со сверстниками из других стран и регионов учиться снимать кино. Один из участников смены, творческие работы которого наберут наивысший рейтинг у профессиональных экспертов, получит право участвовать в съемках короткометражного фильма вместе с известными российскими актерами.

Информация о самых интересных мероприятиях будет размещаться в специальных дневниках на сайте проекта, а главные события будут транслироваться в прямом эфире и все желающие смогут наблюдать за тем, что происходит в рамках Международных умных каникул со «Школой «Росатома».

«Современные образовательные технологии, которые применяют педагоги и организаторы «Школы «Росатома», позволяют даже дистанционно проводить подобные тематические мероприятия на самом высоком уровне, помогают сделать летний каникулярный отдых ярким и запоминающимся», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

В Полярных Зорях проект «Школа «Росатома» при содействии Кольской АЭС реализуется с 2014 года. В рамках проекта ежегодно более 100 школьников из Полярных Зорь становятся участниками специальных образовательных сессий, олимпиад и конкурсов, открывая для себя новые возможности для творчества и саморазвития.