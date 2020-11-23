Пять претендентов на должность главы ЗАТО г.Североморск уже есть, шестой на подходе

23 ноября состоялось первое организационное заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск. Члены комиссии, в которую входят пять представителей от Министерства обороны РФ, пять от Губернатора Мурманской области и пять депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск избрали председателя комиссии, которым стал заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, заместителем председателя избран председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, утвердили план работы и списки претендентов, допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск

В соответствии с планом работы 27 ноября на заседании конкурсной комиссии будет дана оценка документов, представленных кандидатами. На втором заседании комиссии 30 ноября пройдут индивидуальные собеседования с претендентами, по результатам которых в Совет депутатов будут представлены кандидатуры двух претендентов на должность главы ЗАТО г. Североморск.

Сегодня члены конкурсной комиссии утвердили список претендентов, допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск. Документы в комиссию подали 6 кандидатов: Орлов Андрей Вениаминович, Савченко Александр Николаевич, Исаев Александр Анатольевич, Прасов Олег Александрович, Миронов Эдуард Анатольевич, Кузнецова Ольга Борисовна.

Кузнецова Ольга предоставила документы, оформленный не в полном соответствии с требованиями, установленными решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 30.10.2020 № 26 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск».

Комиссия, рассмотрев предоставленные документы, приняла решение допустить к конкурсу по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск следующих претендентов:

1. Орлова Андрея Вениаминовича;

2. Савченко Александра Николаевича;

3. Исаева Александра Анатольевича;

4. Прасова Олега Александровича;

5. Миронова Эдуарда Анатольевича;

Кузнецовой Ольга для того, чтобы она была допущена до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск члены комиссии предоставили время до 10.00. 24 ноября 2020 года, чтобы она предоставила недостающие документы.