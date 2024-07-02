Пять причин, чтобы работать в ММТП: студенты Мурманского арктического университета посетили крупнейший мурманский порт

Приветствуя учащихся крупнейшего мурманского вуза, коммерческий директор предприятия Андрей Доценко отметил, что ММТП – это важный элемент огромной системы транспортной логистики нашей страны, а развитие северо-западного направления остаётся одним из приоритетов за счёт беспрепятственного выхода в мировой океан и перспектив освоения Северного морского пути.

Почти 40 студентов Мурманского арктического университета (МАУ) стали гостями Мурманского морского торгового порта (ММТП). Приветствуя учащихся крупнейшего мурманского вуза, коммерческий директор предприятия Андрей Доценко отметил, что ММТП – это важный элемент огромной системы транспортной логистики нашей страны, а развитие северо-западного направления остаётся одним из приоритетов за счёт беспрепятственного выхода в мировой океан и перспектив освоения Северного морского пути.

«Вместе с Восточным коридором Мурманск даёт стране надёжные, безопасные и эффективные выходы на мировые рынки. На этом фоне значение ММТП как универсального порта, который может обрабатывать любые виды грузов, выполнять как экспортные, так и импортные операции, и МБТ как специализированного терминала, экспортирующего минеральные удобрения, то есть один из самый востребованных видов экспортных товаров, растёт ещё больше», - сказал Андрей Доценко.

Как отметила директор Института креативных индустрий МАУ Татьяна Белевских, глядя на территорию порта со стороны, многие далеко не всегда понимают, насколько важна для региона и страны деятельность предприятия. Это тем более актуально для студентов, которые уже сейчас приглядываются к вариантам трудоустройства. В числе неоспоримых преимуществ ММТП: важное место в перспективной и развивающейся отрасли, широкий спектр востребованных профессий, стабильность в периоды кризисов, наличие различных программ социальной поддержки сотрудников, возможности для карьерного роста в федеральной компании.

«Наша главная цель – показать студентам предприятие как успешный пример для трудоустройства, который может вмещать в себя самые разные направления подготовки: логистов, инженеров, экономистов и других. ММТП - это ёмкое предприятие, которое действительно обеспечивает очень хорошие условия для развития и карьерного рост. Важно, что здесь есть большие возможности для того, чтобы найти себя», - сказала Татьяна Белевских.

Продолжением встречи стала экскурсия на прогулочном катере, которую для студентов организовали специалисты службы оценки и развития персонала ММТП. Благодаря этому у них появилась возможность увидеть величественные краны и легендарные причалы со стороны Кольского залива.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».