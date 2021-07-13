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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 12:45

Пять проектов мурманчан получили поддержку Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»

Подведены итоги межрегионального конкурса «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества», направленного на поддержку общественных инициатив в регионах, в которых расположены предприятия СУЭК, и вовлечение жителей в решение социальных проблем своих территорий. В этом году конкурс посвящён 20-летию СУЭК Андрея Мельниченко. В конкурсе, проводимом с 2011 года, традиционно приняли участие некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, инициативные группы из районов, городов и посёлков присутствия предприятий СУЭК в Республиках Бурятия и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском, краях, Кемеровской, Мурманской и Новосибирской областях.

При подведении итогов организаторы конкурса – Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» - наряду с мнением экспертов учли результаты общественного голосования за конкурсные проекты, организуемого уже второй год на специальной электронной площадке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в режиме удаленного доступа. Жюри отметило высокую активность жителей в ходе голосования – за конкурсные проекты из 10-ти регионов суммарно были отданы почти 50 тысяч голосов.

Всего в 2021 году на конкурс поступило 176 заявок. Для участия в межрегиональном этапе конкурса было отобрано 74 проекта. По итогам конкурса Фондом будет финансово поддержано 36 проектов, в том числе – пять мурманских. Победители Межрегионального конкурса «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества» по Мурманской области:

проект «Военно-спортивные полевые состязания «Заполярный Рубеж», Абдурахманов Даир Анатольевич – организация военно-спортивных полевых состязаний для молодёжи г. Мурманска;

проект «Без границ», Гончарова Марина Михайловна, заместитель директора Мурманского центр социальной помощи семье и детям – создание на территории Центра универсальной спортивно-игровой площадки для коррекции опорно-двигательного аппарата, развития спортивных навыков и повышения двигательной активности детей – инвалидов;

проект «Гордимся краем мы родным!», Заболотных Ирина Леонидовна, заведующая, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26 – создание на территории детского сада экспозиции, которая будет включать в себя природный ландшафт, макеты, баннеры, скамейки и цветочные вазы;

проект «Мурал «Мурманск, город – порт», Михайленко Мария Александровна, председатель Мурманского отделения Союза художников России – создание мурала (огромного изображения, нанесенного на здание) на улице Шмидта в г.Мурманск

проект «Универсальная спортивно-игровая площадка для детей с ограниченными возможностям», Филиппова Светлана Михайловна, заместитель директора МБОУ г. Мурманск «Гимназия №8» – оборудование на территории Гимназии № 8 спортивно-игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.

За предыдущие годы в регионах присутствия компании, благодаря конкурсу, были разработаны и реализуются сотни проектов. Благоустраиваются дворы, парки, скверы и зоны отдыха, создаются спортивные и оздоровительные комплексы для детей и взрослых, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, организуются тематические культурные пространства в общественных местах, получает поддержку созидательная деятельность различных общественных организаций и сообществ, обустраиваются памятники и мемориалы.

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