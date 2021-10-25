Пять работников Кольской АЭС примут участие в VIII чемпионате «WorldSkills Hi-Tech 2021»

С 25 по 29 октября традиционно на площадке МВЦ «Екатеринбург – Экспо» состоится VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech 2021». В нём примут участие порядка 500 конкурсантов – представителей отечественных индустриальных компаний, среди которых Госкорпорация «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», нефтехимическая компания «Сибур Холдинг», «Трубная металлургическая компания», «Российские железные дороги» и «Северсталь».

В сборную команду Госкорпорации «Росатом» вошли работники Кольской АЭС, которые стали призерами VI чемпионата профессионального мастерства «AtomSkills-2021»: электромонтёры электрического цеха Михаил Котов и Антон Павлов, инженер реакторного цеха Алексей Бирюков. В команду экспертов вошли ведущий инженер-электроник цеха тепловой автоматики и измерений Сергей Патюков и ведущий инженер реакторного цеха Кирилл Большаков.

Специалисты Кольской АЭС продемонстрируют свои навыки по трем профессиональным компетенциям: технологические системы энергетических объектов, электромонтаж, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики.

«Мы участвовали в чемпионате «WorldSkills» в 2017-ом, в 2018-ом и в 2019 годах, после каждого чемпионата специалисты Кольской АЭС приезжали с медалями за призовые места, показывая серьёзную подготовку, они стали лучшими не только на предприятии в своих профессиональных областях, но и зарекомендовали себя на уровне отрасли. Желаю участникам VIII чемпионата победы, потому что победа всегда вдохновляет на будущие успехи», - сказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

«WorldSkills Hi-Tech» – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Чемпионат проводится АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также крупнейших российских холдингов и корпораций, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.