Пять школьников из Мурманской области вошли в число победителей и призеров отборочного этапа межрегиональной олимпиады по праву «Фемида»

Подведены итоги отборочного этапа межрегиональной олимпиады по праву «Фемида», которую ежегодно проводит Российский государственный университет правосудия. Среди победителей и призеров отборочного этапа олимпиады – пять школьников из Мурманской области: девятиклассница школы №21 г. Оленегорска Екатерина Глебова, ученица 10 класса Ревдинской школы им. В. С. Воронина Екатерина Логина, одиннадцатиклассницы Владислава Безушкевич (гимназия №6 г. Мурманска), Валерия Григоренко (школа №4 г. Апатиты) и Анастасия Панченко (гимназия №1 г. Апатиты).

Олимпиада проводится для учеников 9 – 11 классов и входит в перечень олимпиад школьников на 2020/2021 учебный год.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победители и призёры, учащиеся 9 и 10-х классов, получают право в следующем году быть допущенными к участию в заключительном этапе олимпиады (минуя отборочный этап) в случае, если они продолжают освоение образовательных программ среднего общего образования.

Одиннадцатикласникам – победителям и призёрам олимпиад школьников в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, соответствующим профилю олимпиады школьников.