Пять стобалльников – результат первого экзаменационного дня ЕГЭ-2024 в Мурманской области

В регионе опубликованы первые результаты ЕГЭ-2024. Большинство участников получили по географии, химии, литературе результаты, достаточные для поступления в вузы Российской Федерации. Выросло число высокобалльных работ по химии и географии.

Высший балл на ЕГЭ по литературе получили три мурманчанки: Алина Овсянникова из лицея №2, Варвара Филимонова из гимназии №2, Софья Савкина из школы №49, а также ученица гимназии №1 города Полярные Зори Мария Коноплева.

Отметим, что Варвара Филимонова является активной участницей театральной студии «Крыло», победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе. Любовь к литературе привила ей учитель Ирина Викторовна Страшнова.

Мария Коноплева – призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе и регионального этапа по английскому языку, мечтает о профессии переводчика.

Также 100 баллов на ЕГЭ по химии получила Екатерина Пищикова, ученица мурманской гимназии №5. Девушка обучалась в классе естественнонаучного профиля, мечтает о профессии химика-технолога.

«Первые результаты порадовали. Они выше, чем в прошлом году. За высокими достижениями – огромная работа учеников и учителей. Благодарю всех педагогов, которые помогли выпускникам достойно подготовиться к экзаменам и обеспечивают проведение ЕГЭ на высоком организационном уровне», – подчеркнула министр образования и науки региона Диана Кузнецова, поздравив участников с высокими баллами.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, основной период ЕГЭ завершится 1 июля. 4 и 5 июля у выпускников 2024 года будет возможность пересдать один из предметов по своему выбору для улучшения результатов.

Фото: https://gov-murman.ru