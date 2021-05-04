Пять трендов, которые были характерны для рынка труда Мурманской области в I квартале 2021 года

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали более 6000 вакансий, открытых работодателями в Мурманской области c 1 января по 31 марта 2021 года, и выявили пять трендов, которые были характерны для рынка труда в этот период.

Тренд первый: восстановление рынка труда

Работодатели Мурманской области, как и в конце предыдущего года, проявляют на рынке труда высокую активность. Так, в январе 2021 года было размещено на 29% вакансий больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года. В феврале и марте тренд увеличения спроса на работников продолжается: приросты к предыдущему году составили +33% и +54% соответственно. У данной ситуации со стабильными приростами количества предложений о работе может быть только одно объяснение: рынок труда восстанавливается, бизнес постепенно акклиматизируется в новых условиях и стремится расширить свою деятельность, для чего нанимают новых специалистов.

Тренд второй: растёт спрос на специалистов по продажам, держится спрос на рабочий персонал

По итогам первого квартала 2021 года, самыми востребованными в Мурманской области стали представители сферы продаж (32% от всех вакансий), рабочий персонал (12%), а также работники в сфере транспорта и логистики (9%). Интересно отметить, профобласти «Продажи» и «Рабочий персонал» укрепили свои позиции в рейтинге самых востребованных за прошедший год. Так, в первом квартале 2021 года для специалистов по продажам было открыто на 24% больше вакансий, чем в соответствующем квартале предыдущего года, а для представителей рабочего персонала - на 37%. Востребованными остаются и представители сферы строительства и недвижимости, медицины и фармацевтики, производственные рабочие, административный персонал и начинающие специалисты. За квартал несколько сократился спрос работодателей на представителей домашнего персонала (-24%), маркетологов (-23%), работников в сфере инсталляции и сервиса (-10%),

Тренд третий: на рынке труда наиболее активны работники из сферы продаж и начинающие специалисты

Уже было отмечено, что работодатели в первом квартале 2021 года вели себя активно и размещали большее число вакансий - соискатели в ответ также активно выходили на рынок труда в начале года. В первом квартале 2021 года было размещено на 10% больше резюме, чем в прошлом году в соответствующий период. Самым активным месяцем для соискателей стал март - было размещено практически 11800 резюме, что пока что является наибольшим значением за 2021 год в области.

В структуре резюме по профобластям также две крупные сферы стабильно держат лидерство: так, доля резюме от специалистов по продажам увеличилась по сравнению с прошлым годом с 14% до 16%, а начинающие специалисты и студенты сохранили долю 13%. Также, активны на рынке труда в начале года представители административного персонала, работники в сфере транспорта и логистики (по 8%), производственные рабочие, бухгалтеры (по 7%), рабочий персонал, ИТ-специалисты (по 4%). Наименее активны на рынке труда работники сферы красоты и фитнес-клубов, соискатели в сфере искусства, развлечений и масс-медиа, а также специалисты по закупкам.

Тренд четвертый: уровень конкуренции падает

В начале 2021 года наблюдается тенденция значительного снижения конкуренции: так, если в январе 2020 года на одну вакансию приходилось 4,6 резюме, то в 2021 году это значение равнялось 4. Февральское значение конкуренции было ниже, чем год назад на 0,9 п. и равнялось 3,8. В марте уровень конкуренции опустился до 3,6. Оптимальным показателем hh-индекса считается 5-6 кандидатов на одно вакантное место.

В большинстве профессиональных сфер в Мурманской области наблюдается серьёзный дефицит специалистов. Трудная ситуация - в сфере госслужбы (в среднем 2 резюме на одно предложение о работе), рабочего персонала (1,7), банковской сфере, среди домашнего персонала (по 1,6), в сфере строительства, недвижимости (1,5), продаж (1,4), туризма, гостиниц и ресторанов (1,3), автомобильного бизнеса (0,9), медицины (0,7), консультирования, инсталляции и сервиса (по 0,6), страхования (0,5).

Несмотря на то, что в среднем уровень конкуренции по региону в первом квартале имеет низкое значение, все же остаются сферы, в которых уровень конкуренции среди соискателей высокий. Такая ситуация была отмечена среди юристов (10,6), высшего менеджмента и руководителей среднего звена (8,3), представителей сферы искусства, развлечений и масс-медиа (7,4). Серьёзного дискомфорта из-за жёсткой конкурентной среды пока не испытывают бухгалтеры, работники науки и образования, начинающие специалисты и студенты, поскольку в этих сегментах рынка труда Мурманской области уровень конкуренции не превышает норму.

Тренд пятый: предлагаемая зарплата растёт

Наблюдаемый во многих сферах дефицит специалистов заставляет работодателей предлагать кандидатам всё лучшие условия для привлечения их в компании. Известно, что наиболее предпочтительным мотивирующим фактором для соискателей является величина заработной платы. Так, в начале 2021 года средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области составила 45 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Однако, пока данный уровень заработной платы всё же меньше среднероссийской - 48 тысяч рублей в марте 2021 года.