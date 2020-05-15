Пять учащихся Мурманской области получили дипломы 2-й и 3-й степени олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова»

Московский Центр непрерывного математического образования при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова, Московского института открытого образования и Министерства образования и науки Мурманской области провели заключительный тур олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова», который состоялся на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

В турнире приняли участие 27 учащихся 10-11-х классов из Мурманска, Мончегорска, Апатиты, Кандалакшского района, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Североморск - обладателей грамот по итогам XLII Турнира имени М.В. Ломоносова, проходившего 29 сентября 2019 года, а также, учащиеся, получившие дипломы заключительного тура турнира 2018-2019 учебного года.

По итогам проведения заключительного тура олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова» в 2019-2020 учебном году 5 учащихся Мурманской области получили дипломы 2-й и 3-й степени. Это старшеклассники МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №36», МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2», МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10» и МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей».

С полным списком победителей и призеров можно ознакомится http://turlom.olimpiada.ru/42turnir-final#tasks.

Напоминаем, что Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова» включён в Перечень олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 30.08.2019 № 658 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год».