Пять учреждений образования города Мурманска получат гранты из областного бюджета

Подведены итоги конкурсного отбора среди школ Кольского Заполярья на предоставление гранта как поощрения за высокие образовательные результаты. Победителями стали 13 учреждений региона, в том числе Мурманский академический лицей, гимназия №2, гимназия №3, гимназия №6 и школа №36.

Как сообщает администрация города Мурманска, каждая образовательная организация получит 3 млн рублей, которые сможет направить на поощрение педагогических работников, повышение квалификации сотрудников учреждений и закупку учебно-лабораторного оборудования.

В прошлом году также несколько мурманских школ стали обладателями грантов. Это Мурманский политехнический лицей, гимназии №10, 8 и 5.

Конкурс на предоставление грантов из областного бюджета на поощрение школ впервые состоялся в 2022 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Ежегодный конкурсный отбор входит в перечень мероприятий стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27106&page=1