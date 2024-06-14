На Поморской набережной в Коле пройдёт большой спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Олимпийскому днюКурс евро снизился почти на 91 копейку, доллар теряет 81 копейку
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.06.24 14:30

Пять умельцев из разных уголков России стали победителями конкурса мастерства во время праздника плотницкого искусства в Мурманске

Областной художественный музей подвёл итоги конкурса мастерства, который состоялся в рамках большого  праздника плотницкого искусства.

В День России на улице Воровского народные ремесленники из разных регионов России приняли участие в демонстрационных мастер-классах, создавая в режиме реального времени новые деревянные игрушки, украшения, домашнюю утварь и многое другое. Для всех гостей праздника – а это свыше 5000 человек – работала выставка-ярмарка, на которой каждый мог найти для себя памятный сувенир. Мероприятие сопровождалось большой культурной программой с выступлениями ведущих фольклорных коллективов, игровыми активностями и концертом ансамбля студентов Санкт-Петербургского государственного института культуры «Родник».

Победителями конкурса плотницкого мастерства в разных номинациях конкурса стали пять участников: Надежда Филатова из Великого Новгорода, Оксана Сооб из Никеля, Александр Сотруев из Салехарда, Нинель Старковская из Великого Устюга и Анатолий Чуйкин из Вологды. 

Кроме того, работа умельца из карельской Сортавалы Сергея Волова украсит Умбу во время грядущего фестиваля фольклора «Беломорье», который состоится на Терском берегу 6 и 7 июля.

Министерство культуры Мурманской области сообщает, что праздник плотницкого искусства проводился на Кольской земле с 1995 года, но в этом году впервые состоялся в Мурманске. Мероприятие не только объединило умельцев из 8 регионов России, но и дало возможность жителям Кольского края поближе познакомится с этим трудным, но красочным и завораживающим ремеслом. Программу праздника открыла научно-практическая конференция, посвящённая изучению и сохранению традиций плотницкого ремесла России.

Также до 15 сентября в Доме ремёсел областного художественного музея работает выставка «Красота России» из фондового собрания учреждения. Экспозиция открылась в рамках программы праздника плотницкого искусства – более 120 предметов раскрывают многообразие изделий декоративно-прикладного искусства разных уголков страны.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область оказалась на 6 месте в России по активности подростков, ищущих работу этим летом
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Мурманская область оказалась на 6 месте в России по активности подростков, ищущих работу этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:30«Ландшафтный дизайнэто просто!». Познавательная программа, Сезон 2 (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Информационная открытость: в Мурманске обсудили влияние денежно-кредитной политики Банка России на экономику региона-PRO Валюту (16+)Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9.50 мск на валютном рынке-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика