Пять умельцев из разных уголков России стали победителями конкурса мастерства во время праздника плотницкого искусства в Мурманске

Областной художественный музей подвёл итоги конкурса мастерства, который состоялся в рамках большого праздника плотницкого искусства.

В День России на улице Воровского народные ремесленники из разных регионов России приняли участие в демонстрационных мастер-классах, создавая в режиме реального времени новые деревянные игрушки, украшения, домашнюю утварь и многое другое. Для всех гостей праздника – а это свыше 5000 человек – работала выставка-ярмарка, на которой каждый мог найти для себя памятный сувенир. Мероприятие сопровождалось большой культурной программой с выступлениями ведущих фольклорных коллективов, игровыми активностями и концертом ансамбля студентов Санкт-Петербургского государственного института культуры «Родник».

Победителями конкурса плотницкого мастерства в разных номинациях конкурса стали пять участников: Надежда Филатова из Великого Новгорода, Оксана Сооб из Никеля, Александр Сотруев из Салехарда, Нинель Старковская из Великого Устюга и Анатолий Чуйкин из Вологды.

Кроме того, работа умельца из карельской Сортавалы Сергея Волова украсит Умбу во время грядущего фестиваля фольклора «Беломорье», который состоится на Терском берегу 6 и 7 июля.

Министерство культуры Мурманской области сообщает, что праздник плотницкого искусства проводился на Кольской земле с 1995 года, но в этом году впервые состоялся в Мурманске. Мероприятие не только объединило умельцев из 8 регионов России, но и дало возможность жителям Кольского края поближе познакомится с этим трудным, но красочным и завораживающим ремеслом. Программу праздника открыла научно-практическая конференция, посвящённая изучению и сохранению традиций плотницкого ремесла России.

Также до 15 сентября в Доме ремёсел областного художественного музея работает выставка «Красота России» из фондового собрания учреждения. Экспозиция открылась в рамках программы праздника плотницкого искусства – более 120 предметов раскрывают многообразие изделий декоративно-прикладного искусства разных уголков страны.

Фото: https://gov-murman.ru