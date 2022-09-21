Пять вагонов пассажирского поезда №21 сошли с рельс в Мурманской области

Пять вагонов в составе поезда, который следовал в среду из Мурманска в Санкт-Петербург, сошли с рельс, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

«В 13.00 мск поступила информация о том, что в районе перегона станции Куна и Ягельный бор сошли с рельс без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда №21, следовавшего по направлению Мурманск - Санкт-Петербург», - сообщили в ведомстве.

«Интерфакс» пишет, что в пресс-службе регионального главка МЧС добавили, что пострадавших, по предварительной информации, нет. «Пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места», - пояснили в пресс-службе.

К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Всего 57 человек и 13 единиц техники, в том числе 2 восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.