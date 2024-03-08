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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.24 12:00

Пять заполярных семей вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

С 8 по 10 марта в Год семьи в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдёт первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В мероприятиях примут участие семейные команды из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

За выход в финал конкурса будут бороться 156 семейных команд СЗФО, в их числе – пять семей из Мурманской области: семья Ковалевских из Кировска, семья Лоцмановых из Оленегорска, семья Молодых из посёлка Молочный, семья Калмаковых из Полярных Зорь и семья Бубновых из Мончегорска.

В течение трех дней семейные команды будут состязаться в ловкости, изобретательности, остроумии, совместно решать задачи и проходить испытания. Однако их ждут не только оценочные задания, но и мастер-классы, спортивные занятия и другие развлечения. Торжественное открытие мероприятия состоится 8 марта.

День оценки пройдёт 9 марта. Семейные команды примут участие в специальных оценочных заданиях, где их ожидают конкурсные испытания на смекалку, логику, спортивную подготовку и изобретательность.

10 марта состоится День знаний и признаний. Семьи посетят мастер-классы, творческие мероприятия, концерты и встретятся с членами Наблюдательного совета конкурса. В этот день будут объявлены фамилии семей-победителей. Они получат «путевки» в финал конкурса.

Министерство труда и социального развития Мурманской области, финал конкурса пройдёт летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Напомним, за пять месяцев конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участниками стали семьи 587250 человек из 102735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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