Пятеро работников Кольской АЭС удостоены наград Президента РФ

Участник пуска 1-го энергоблока Кольской АЭС, инженер реакторного цеха Юрий Иванович Бегеш, начальник отдела радиационной безопасности Павел Иванович Никишаев и начальник участка электрического цеха Геннадий Павлович Афоничев награждены Почётными грамотами Президента Российской Федерации.

Благодарности Президента РФ за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу удостоены начальник смены турбинного цеха Сергей Петрович Артёмов и начальник смены АЭС Дмитрий Михайлович Телелеков.

Памятные награды лучшим работникам атомной станции, в рамках первого в этом году отраслевого Дня информирования, вручил директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук. Поздравляя награжденных В.В. Омельчук напомнил о масштабных производственных задачах, стоящих перед предприятием и персоналом.

- Несмотря на то что крупные инвестиционные проекты по продлению сроков эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 завершены, программы по модернизации, реконструкции, ремонту оборудования продолжаются. До конца года нам необходимо обеспечить выработку более 10 млн кВт·ч электроэнергии. Предстоят масштабные работы по цифровизации Кольской АЭС, в части внедрения корпоративной цифровой системы поддержки эксплуатации на базе современного программного обеспечения отечественной разработки.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, помимо сотрудников, отмеченных Президентом РФ, золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» в рамках Дня информирования получил начальник службы безопасности Кольской АЭС Николай Владимирович Сунцов, а главный инженер атомной станции Владимир Александрович Матвеев был удостоен благодарности губернатора Мурманской области.

Также на церемонии были отмечены победители производственного соревнования и лучшие подразделения и работники атомной станции по культуре безопасности.