Пятеро северян получили по 5000 рублей за информацию о пьяных за рулём

Пятеро жителей Мурманской области получили денежное вознаграждение в размере пять тысяч рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение, разработано и принято по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Оно вступило в действие с февраля текущего года.

Северяне, которые стали очевидцами управления гражданами автомобилями в состоянии опьянения, сообщили о своих подозрениях в правоохранительные органы. Информация подтвердилась, водители установлены и привлечены к ответственности, а бдительные граждане получили денежное вознаграждение – 5 тысяч рублей.

«Категорически против пьяных за рулём. Если мы наверняка знаем, что водитель сел за руль нетрезвый, то любые меры к тому, чтобы остановить его, хороши. На дороге может оказаться ваш ребёнок, родственник, да и просто случайный человек», – отметил один из обратившихся граждан.

Как отмечает региональное Министерство региональной безопасности, денежное вознаграждение может получить любой совершеннолетний житель Мурманской области, сообщивший в полицию достоверную информацию о факте управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения.

Подробнее о порядке выплаты.