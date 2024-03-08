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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.24 11:00

Пятеро жителей Кольского Заполярья отмечены премиями губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» за 2023 год

Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом. 

Решением конкурсной комиссии из представителей творческих союзов, общественности и культурного сообщества Мурманской области премия присуждена: 

- актёру Мурманского областного драматического театра Александру Водопьянову – за исполнение ролей в спектаклях классической и современной драматургии; - артисту, концертному исполнителю высшей категории Мурманской областной филармонии Ирине Волокославской – за активное участие в концертно-просветительской деятельности филармонии и творческий подход к созданию программ для детской и взрослой аудитории;

- писателю и поэту, члену Мурманского областного отделения Союза писателей России Игорю Кольцову – за книгу «Неудобный генерал»; - графику, иллюстратору, члену регионального отделения Союза художников России Ирине Ситдиковой – за иллюстрации к книге «Саамские сказки Кольской Лапландии»;

- художнику-постановщику Драматического театра Северного флота Ольге Цылевой – за сценографию спектакля «ЧехонТэффи». 

Проведение церемонии награждения будет приурочено к празднованию Дня работника культуры и состоится 21 марта в Мурманской областной филармонии.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, премией ежегодно поощряются выдающиеся северяне, создавшие уникальный творческий продукт и повлиявшие на развитие отрасли в Кольском Заполярье. Предложить номинантов на соискание премии могут региональные организации творческих союзов Российской Федерации, а также учреждения профессиональных театральных и исполнительских коллективов. В 2020 году по решению губернатора Андрея Чибиса размер премии был увеличен до 100 тысяч рублей, а с 2022 года премия, как и ряд других наград в области культуры, не облагается налогом на доходы физических лиц.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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