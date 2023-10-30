Пятиклассников Североморского кадетского корпуса посвятили в морские кадеты

В главной базе Северного флота – городе Североморске на причальном фронте военного городка соединений надводных кораблей, состоялась торжественная церемония посвящения в морские кадеты учеников пятых классов Североморского кадетского корпуса. Клятву морского кадета приняли 22 школьника.

С напутственными словами перед кадетами выступил начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота контр-адмирал Алексей Сысуев и командир бригады противолодочных кораблей капитан 1 ранга Станислав Варик, которые пожелали молодым людям быть достойными продолжателями славных традиций служения Отечеству.

Также на причальном фронте прошло показное выступление с карабинами учеников старших классов Североморского кадетского корпуса.

В завершении мероприятие состоялось прохождение торжественным маршем знаменной группы и морских кадетов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483341@egNews