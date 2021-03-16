Пятилетка сотрудничества

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также Программу по его реализации на 2021-2025 годы.

Как отметил Сергей Собянин, подписание документа между Москвой и Мурманской областью принесёт пользу жителям обоих российских регионов.

В своём ответном слове Андрей Чибис поблагодарил правительство Москвы за помощь в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции и подтвердил готовность активно развивать сотрудничество со столицей.

«Спасибо за сотрудничество и поддержку, которую Москва исторически оказывает Мурманской области. Особая благодарность за поддержку системы здравоохранения в период пандемии и обновление общественного транспорта в населенных пунктах нашего региона. Подписанное соглашение открывает новые перспективы во взаимодействии, что обеспечит ещё более динамичное развитие экономики Мурманской области и рост благосостояния наших жителей», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Соглашение и Программа сотрудничества между Москвой и Мурманской областью развивают положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2013 году. Новые документы предусматривают расширение межрегиональной экономической интеграции и укрепление двусторонних связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, энергосбережение и повышение энергоэффективности, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодёжная политика.

Мурманская область является надёжным торгово-экономическим партнёром Москвы, прежде всего, в сфере поставок продовольствия. За 2018-2019 годы предприятия поставили в столицу России 38,2 тысячи тонн рыбной продукции. Со своей стороны, московские компании поставляют в регион продовольственные товары, легковые автомобили, автомобильный бензин, дизельное топливо, бытовые стиральные машины, медицинские изделия и лекарственные средства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, большую роль в двустороннем сотрудничестве играют связи в сфере образования, здравоохранения и культуры. За последние три года свыше двух тысяч северян прошли лечение в московских городских больницах.

В период пандемии COVID-19 Москва передала в медицинские учреждения Заполярья более 2,2 млн различных медицинских изделий, включая концентраторы кислорода, защитные костюмы, медицинские маски, флоуметры, пульсоксиметры, неинвазивные аппараты ИВЛ.