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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 13:00

Пятнадцать талантливых северян удостоились премии губернатора «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» за 2023 год

Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом.

Решением конкурсной комиссии из представителей творческих союзов, общественности и культурного сообщества Мурманской области премия присуждена:

- заведующей отделом библиотечного обслуживания областной научной библиотеки Анне Ворониной;

- костюмеру Апатитского городского Дворца культуры Екатерине Головченко;

- артисту - концертному исполнителю Мурманского колледжа искусств Сергею Дудецкому;

- заведующей центром «БиблиоДвиж» областной детско-юношеской библиотеки Юлии Кулюкиной;

- преподавателю, концертмейстеру Мурманского колледжа искусств Михаилу Козыреву;

- хормейстеру ансамбля солистов «Орфей» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Андрею Макарову;

- директору Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения Ирине Маловичко;

- настройщику пианино и роялей областной филармонии Тимофею Перминову;

- директору Детской школы искусств Африканды Ольге Саенковой;

- директору Центра досуга и семейного творчества Мурманска Марианне Симаковой;

- преподавателю Мурманского колледжа искусств Михаилу Семяшкину;

- артисту-кукловоду областного театра кукол Татьяне Смирновой;

- заместителю директора областного краеведческого музея Василию Рябеву;

- актрисе областного драматического театра Елене Царёвой;

- хормейстеру фольклорного ансамбля «Беломорье» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Татьяне Черновой.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, премия традиционно присуждается за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в сохранение и развитие культуры Кольского края. Награждение лауреатов 2023 года состоится в рамках торжественного мероприятия ко Дню работника культуры 21 марта в Мурманской областной филармонии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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