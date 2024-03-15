Пятнадцать талантливых северян удостоились премии губернатора «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» за 2023 год
Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом.
Решением конкурсной комиссии из представителей творческих союзов, общественности и культурного сообщества Мурманской области премия присуждена:
- заведующей отделом библиотечного обслуживания областной научной библиотеки Анне Ворониной;
- костюмеру Апатитского городского Дворца культуры Екатерине Головченко;
- артисту - концертному исполнителю Мурманского колледжа искусств Сергею Дудецкому;
- заведующей центром «БиблиоДвиж» областной детско-юношеской библиотеки Юлии Кулюкиной;
- преподавателю, концертмейстеру Мурманского колледжа искусств Михаилу Козыреву;
- хормейстеру ансамбля солистов «Орфей» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Андрею Макарову;
- директору Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения Ирине Маловичко;
- настройщику пианино и роялей областной филармонии Тимофею Перминову;
- директору Детской школы искусств Африканды Ольге Саенковой;
- директору Центра досуга и семейного творчества Мурманска Марианне Симаковой;
- преподавателю Мурманского колледжа искусств Михаилу Семяшкину;
- артисту-кукловоду областного театра кукол Татьяне Смирновой;
- заместителю директора областного краеведческого музея Василию Рябеву;
- актрисе областного драматического театра Елене Царёвой;
- хормейстеру фольклорного ансамбля «Беломорье» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Татьяне Черновой.
Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, премия традиционно присуждается за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в сохранение и развитие культуры Кольского края. Награждение лауреатов 2023 года состоится в рамках торжественного мероприятия ко Дню работника культуры 21 марта в Мурманской областной филармонии.
Фото: https://gov-murman.ru