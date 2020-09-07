Идём в торговый центр за хлебом и делаем прививку от гриппа!«Морошковое настроение» - яркий конкурс телеканала «Арктик-ТВ» и кафе-лавки «Морошка»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.20 14:55

Пятый профсоюзный автомотопробег североморцы посвятили 75-летию Победы и памяти Полярной дивизии

Митинг, посвящённый старту мероприятия, прошёл в субботу на Приморской площади флотской столицы. Участникам пробега пожелали хорошей дороги и поблагодарили за вклад в дело военно-патриотическое воспитания.

- Мы должны гордиться тем, какое подразделение было создано в исключительно короткие сроки в сложнейшей обстановке, которая сложилась на фронте. Враг перерезал мурманскую магистраль, необходимо было срочно принято меры. Не просто шли бои, не многие вернулись. Мы должны помнить подвиг Полярной дивизии, - сказал председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, обращаясь к участникам автомотопробега.

В путь по местам боевой славы отправились 18 авто и три  мотоэкипажа. В маршруте - возложение цветов к памятному знаку Поляной дивизии в Мурманске, а затем к мемориалу Полярной дивизии на 63 километре печенгской дороги – в память о героических воинах, остановивших наступление немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1941 года.

-  Мы уже не первый раз участвуем в этом мероприятии. Это нужно дело – отдать должное предкам. Ничто не забыто, никто не забыт! Мы хотим напомнить автопробегом северянам, особенно молодёжи, что была война, были героические люди, - отметил представитель мотоклуба «Ночные волки» Евгений Иваненко.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Владимир
07.09.20 16:57
Интересно, кто автор проекта, хочется в глаза посмотреть. У 27 дома из подъездов № 1 и № 2 забыли сделать проходы к дороге. Во всех подъездах есть, а у нас теперь нет. Такой проект. Даже смешно, но
Комментарий к новости:Время поджимает - завершается реконструкция двора на улице Капитана Копытова
Николай
07.09.20 11:38
А этого и стоило ожидать. Об этом специалисты сразу же писали, когда все больницы перевели на ковид, а поликлиники закрыли. Теперь пожинаем плоды героической борьбы с пандемией.
Комментарий к новости:В России число умерших от COVID-19 снижается, а от всех причин - растёт
Д.О. Вернер
06.09.20 20:29
А фото-то из АРХИВА? *** Да, это архивное фото. Сейчас рыболовецкие суда в таком количестве к причалам рыбного порта не становятся. Редакция.
Комментарий к новости:Рыбаки Северного бассейна готовы отказаться от подачи заявок на прибрежное рыболовство
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную растут-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Выпускники лучших вузов страны выбирают работу на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 678 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика