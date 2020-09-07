Пятый профсоюзный автомотопробег североморцы посвятили 75-летию Победы и памяти Полярной дивизии

Митинг, посвящённый старту мероприятия, прошёл в субботу на Приморской площади флотской столицы. Участникам пробега пожелали хорошей дороги и поблагодарили за вклад в дело военно-патриотическое воспитания.

- Мы должны гордиться тем, какое подразделение было создано в исключительно короткие сроки в сложнейшей обстановке, которая сложилась на фронте. Враг перерезал мурманскую магистраль, необходимо было срочно принято меры. Не просто шли бои, не многие вернулись. Мы должны помнить подвиг Полярной дивизии, - сказал председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, обращаясь к участникам автомотопробега.

В путь по местам боевой славы отправились 18 авто и три мотоэкипажа. В маршруте - возложение цветов к памятному знаку Поляной дивизии в Мурманске, а затем к мемориалу Полярной дивизии на 63 километре печенгской дороги – в память о героических воинах, остановивших наступление немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1941 года.

- Мы уже не первый раз участвуем в этом мероприятии. Это нужно дело – отдать должное предкам. Ничто не забыто, никто не забыт! Мы хотим напомнить автопробегом северянам, особенно молодёжи, что была война, были героические люди, - отметил представитель мотоклуба «Ночные волки» Евгений Иваненко.