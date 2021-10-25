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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.21 14:00

QR-код, открой дверь, или Нерабочие дни в Мурманской области продлятся с 30 октября по 7 ноября

В Мурманской области, как и во всей России, дни с 30 октября по 7 ноября объявляются нерабочими, при этом учреждения культуры, спорта и общепита закрыты не будут, объявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

«Продлевать выходные или вводить рабочие дни раньше мы не будем. Ситуация с коронавирусом, безусловно, является напряжённой. Пока мы не будем закрывать общепит, учреждения культуры и так далее. Но для того, чтобы обеспечить безопасность, посещать и кафе, и учреждения культуры можно будет только либо при наличии свежего ПЦР-теста, либо в том случае, если вы переболели в течение шести месяцев, либо при наличии прививки. Проверяться это будет через QR-код, при его отсутствии – через соответствующие документы на бумажных носителях. Те, у кого QR-кода нет в силу отсутствия смартфона и других причин, могут получить код и зарегистрироваться на «Госуслугах» в наших МФЦ», – сообщил глава области.

Андрей Чибис напомнил о том, что с 30 октября в Заполярье на четыре недели вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, которые не вакцинированы либо не переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев. Сделать прививку пожилые северяне могут в приоритетном порядке в любом пункте вакцинации.

У школьников с 30 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп для тех семей, в которых родители не уходят на нерабочие дни. Оценивать потребность в дежурных группах будут сами руководители дошкольных учреждений, опросив родителей.

Попасть в кинотеатры, театры, дома культуры, музеи, библиотеки, Мурманский океанариум и областную филармонию с 30 октября можно будет только при наличии QR-кода или соответствующего бумажного документа. Учреждения культуры с 1 по 3 ноября работают в обычном режиме, в праздничные дни с 4 по 7 ноября – в соответствии со своими ранее составленными графиками.

Спортивные мероприятия проводятся при заполняемости залов на 30% и также при наличии у болельщиков QR-кода.

QR-код понадобится и при заселении в гостиницы.

Органы государственной власти и местного самоуправления в нерабочие дни будут функционировать в режиме решения неотложных вопросов. Их руководители сами будут решать, в какой мере привлекать сотрудников к работе, чтобы управление регионом и муниципалитетами осуществлялось без сбоев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис особо подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе вполне способна измениться к худшему, и поручил министерству развития Арктики и экономики Мурманской области заранее отработать дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций при их возможном закрытии.

«Мы должны быть готовы к развитию любого сценария. Локдаун на эти дни пока не вводится, но всякое может быть. Мы следим за ситуацией в ежедневном режиме, и если она радикально ухудшится, то, конечно, ужесточим ограничения в области. Надеюсь, нам не придётся это делать», – подытожил губернатор.

 

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